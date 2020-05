Qualcomm Snapdragon 768G oficjalnie

Snapdragon 765G dopiero co trafił do pierwszych smartfonów, ale Qualcomm zadecydował, że czas podnieść poprzeczkę. Najnowszy procesor mobilny od amerykańskiego producenta ma zaskoczyć użytkowników nie tylko wydajnością, ale także dodatkowymi możliwościami.

Snapdragon 768G ma być o 15% wydajniejszy od poprzedniego układu w linii, Snapdragona 765G. Zostało to osiągnięte dzięki podkręceniu procesora tak, aby ten uzyskiwał większą częstotliwość taktowania – podskoczyła ona z 2,4 GHz do 2,8 GHz. Ponadto nowy czip otrzymał układ graficzny Adreno 620, który obiecuje wsparcie dla rozdzielczości 1080p przy odświeżaniu 120 Hz. Bez zmian pozostał natomiast wbudowany modem X52 5G, kompatybilny zarówno ze standardem mmWave, jak i sub-6GHz na całym świecie.

Oprócz wyższej częstotliwości taktowania i lepszego układu graficznego, Snapdragon 768G otrzymał także wsparcie dla sterowników graficznych Adreno, które do tej pory dostępne były jedynie dla wyższego modelu 865. Pozwolą one na łatwą aktualizację oprogramowania graficznego poprzez Sklep Play. W specyfikacji procesora znajdziemy jeszcze jeden ciekawy zapis, tym razem dotyczący nowej wersji protokołu Bluetooth. Standard 5.2 ma dodać funkcję Low Energy Audio, umożliwiającą zmniejszenie zużycia baterii przez kompatybilne gadżety audio, jak również umożliwiającą podłączenie kilku par słuchawek do tego samego źródła.

Pierwszym telefonem z nowym procesorem ma być Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition – nowa edycja modelu Redmi K30. Urządzenie ma trafić do sprzedaży 14 maja w cenie 2 000 CNY (ok. 1 190 PLN).