Qualcomm prezentuje nowe procesory ze średniej półki

Chociaż standard 5G rozpowszechnia się coraz szybciej (lecz nie u nas), Qualcomm nie zapomina o wciąż popularnym 4G LTE. Podczas konferencji w Delhi producent zaprezentował trzy nowe procesory Snapdragon przeznaczone do urządzeń ze średniej i niższej półki.

Najpotężniejszym układem jest Snapdragon 720G – to ośmiordzeniowa konstrukcja przeznaczona do telefonów dla graczy. Znajdziemy w nim wszystkie gamingowe funkcje, które pojawiają się w procesorach Qualcomma: zabezpieczenia przed oszustwami, dźwięk aptX Adaptive i możliwość gry w HDR. Ponadto Snapdragon 720G otrzyma wsparcie dla wyświetlaczy o wysokich częstotliwościach odświeżania, nagrywania wideo w 4K oraz robienia zdjęć o rozdzielczości do 192 Mpix. Za obróbkę grafiki będzie odpowiedzialny czip Adreno 618, a za funkcje AI: dedykowany silnik piątej generacji Hexagon 692. Zainstalowany w nim modem 4G LTE X15 osiągnie natomiast maksymalne prędkości transferu do 800 Mb/s.

Snapdragon 662 przeznaczony jest dla smartfonów ze średniej półki. Otrzymał on modem X11 LTE o maksymalnej prędkości pobierania 390 Mb/s i silnik AI trzeciej generacji – umożliwi on wyposażanie tańszych telefonów w tryby nocnej fotografii czy animowane awatary. Po raz pierwszy w linii 600 pojawi się w nim wsparcie dla potrójnych aparatów fotograficznych. Do najtańszych urządzeń trafi natomiast Snapdragon 460 – konstrukcja wyposażona w modem X11, która ma być dwukrotnie szybsza od poprzednika, Snapdragona 450.

Qualcomm zapowiedział, że nowe procesory trafią nie tylko na rynki rozwijające się, na przykład w Indiach, ale także te bardziej rozwinięte: europejskie, dalekowschodnie i do Stanów Zjednoczonych. Pierwsze telefony w nie wyposażone pojawią się w sprzedaży jeszcze w tym roku.