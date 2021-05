Qualcomm prezentuje drugą generację Snapdragona 7c

Po premierze urządzeń Apple z procesorem M1, popularność układów ARM w komputerach rośnie. Co prawda druga generacja Snapdragona 7c raczej nie osiągnie wydajności czipu „z jabłkiem”, lecz może stać się hitem urządzeń ze średniej i niższej półki.

Układ został oparty na jednostce procesora Kyro, która potrafi osiągnąć maksymalne taktowanie 2,55 GHz, co według producenta oznacza 10-procentowy wzrost wydajności w porównaniu z większością konkurencyjnych platform. Qualcomm zapewnia również, że nowa konstrukcja procesora znacząco wydłuży czas pracy komputera na baterii, nawet do kilku dni. Ponadto Snapdragon 7c Gen 2 otrzymał ponadto podzespół graficzny Adreno 618 oraz modem LTE Snapdragon X15, stworzony z myślą o komputerach „zawsze online”.



Nowy procesor Qualcomm przeznaczony jest przede wszystkim do niedrogich laptopów z Windowsem i Chromebooków. Firma wyjaśnia, że będą to urządzenia dla sektora edukacyjnego i do pracy. Pierwsze komputery działające na Snapdragonie 7c Gen 2 pojawią się w sprzedaży jeszcze w tym roku, kiedy to na rynek trafią wyposażone w niego propozycje od Lenovo.



Producent zapowiedział także pierwsze urządzenie deweloperskie przeznaczone dla twórców programów na Windowsa 10. Jak widać na opublikowanym w sieci zdjęciu, miniaturowy komputer został wyposażony w port USB-A oraz sloty na karty SIM i SD. Qualcomm planuje ujawnienie dokładnej specyfikacji sprzętu jeszcze w tym tygodniu, na razie zaznaczając jedynie, że będzie on „niedrogą alternatywą dla innych produktów konsumenckich”. Może to wskazywać, że w przyszłości oprócz deweloperów skorzystają z niego także komercyjni użytkownicy.