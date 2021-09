Kolekcja Native Union na jesień i zimę 2021

Nadchodzi jesień, a wraz z nią – dłuższe noce i mniej słońca. Gdy dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze, nasza produktywność może spadać. Najnowsze akcesoria od Native Union na pewno zadbają o to, by utrzymała się ona na wysokim poziomie.

Nowa generacja iPhone’a po raz kolejny otrzymała wsparcie dla technologii MagSafe, dlatego jeśli planujemy zakup flagowca od Apple, powinniśmy wybrać odpowiednią stację ładowania. Snap 2-in-1 Magnetic Wireless Charger (333 PLN) pozwoli nam jednocześnie uzupełnić baterię w smartfonie i w AirPodsach. Po jego umieszczeniu na ładowarce, akumulator telefonu zostanie uzupełniony mocą 7,5 W, zaś ten w słuchawkach – 5 W. Urządzenie może być ładowane w pozycji pionowej lub poziomej, a także ustawiane pod kątem, by móc z niego wygodnie korzystać. Sprzęt został wykonany z ciężkiego, stabilnego metalu, dzięki któremu możemy mieć pewność, że nasz telefon będzie bezpieczny.



Jeśli oprócz iPhone’a zdecydujemy się na zakup AirTagów, warto zadbać, by były one stabilnie przymocowane do naszych gadżetów. Breloczek Curve AirTag Loop (42 PLN) został wykonany ze sprężystego silikonu, chroniącego lokalizator przed mechanicznymi uszkodzeniami. Aby przypiąć go do torby lub kluczy, wystarczy przewlec kieszeń na AirTaga przez pętelkę. Warstwa silikonu jest wytrzymała, ale na tyle cienka, by przepuszczać dźwięki powiadomień. Do wyboru mamy cztery wersje kolorystyczne, dostępne osobno lub w czteropaku kosztującym 125 PLN.



Posiadaczom Apple Watcha, Native Union prezentuje aż dwa nowe gadżety. Jednym z nich jest Watch Puck, malutka ładowarka magnetyczna do Apple Watcha. Urządzenie posiada zintegrowane złącze USB-C, więc nie musimy martwić się o dodatkowe przewody. Za jego pomocą doładujemy smartwatcha mocą 5 W z dowolnego urządzenia.



Jeśli szukamy stylowego dodatku do naszego zegarka, możemy wybrać pasek Curve Strap For Apple Watch (167 PLN). Ten minimalistyczny, prążkowany dodatek został wykonany z wodoodpornego silikonu, a dzięki wypustkom na wewnętrznej stronie minimalizuje otarcia i pocenie się. Zapięcie ze stali nierdzewnej dba o to, żeby pasek zawsze pozostawał na miejscu. Jest on dostępny w dwóch kolorach: ponadczasowej czerni i nowoczesnej, szałwiowej zieleni.



Native Union zapowiedziało także premierę Sling Tech Pouch – specjalnej saszetki do transportu najważniejszych, codziennych gadżetów. Do dyspozycji otrzymamy główną, zapinaną kieszeń i mniejsze przegródki w środku. Całość będzie wykonana z wytrzymałego, wodoodpornego materiału w łupkowym lub piaskowym kolorze. Cena gadżetu jest jak na razie nieznana.