CES 2019: Premiera mobilnych procesorów Ryzen 12 nm od AMD

AMD wiedziało, jak skorzystać na problemach Intela w kwestii stworzenia procesorów 10 nm. Produkty z serii Ryzen 2 generacji to pierwsze czipy do laptopów wykonane w procesie 12 nm. Są one przystosowane do potrzeb różnych grup odbiorców.

Nowe podzespoły należą do zaawansowanej serii H przeznaczonej dla graczy i bardziej „każualowej” serii U. Przyjrzyjmy się najpierw tej pierwszej. Ryzen 7 3750H ma cztery rdzenie i osiem wątków oraz podstawowe taktowanie 2,3 GHz z możliwością podkręcenia do 4 GHz, a także dziesięć układów graficznych. Ryzen 5 3550H różni się od niego taktowaniem (2,1, maksymalnie 3,7 GHz) oraz jedynie ośmioma rdzeniami GPU. Obydwa procesory charakteryzują się typową dla serii H wartością TDP (czyli maksymalnego wydzielanego ciepła) 35 W.

Seria U (czyli ta o TDP równym 15 W) otrzymała cztery nowe procesory. Ryzen 7 3700U i Ryzen 5 3500U różnią się od swoich odpowiedników z serii H tylko mocą. Ryzen 3 3300U ma cztery rdzenie i wątki, taktowanie 2.1 GHz do 3,5 GHz i sześć rdzeni GPU. Ryzen 3 3200U został wykonany w procesie 14 nm i posiada jedynie dwa rdzenie z czterema wątkami, 2,6-3,5 GHz i trzy układy graficzne. Oprócz procesorów Ryzen AMD zaprezentowało także niewielkie procesory z serii A przeznaczone dla Chromebooków. Już wkrótce trafią one do pierwszego urządzenia tego typu, Acer Chromebook 315. Laptop będzie dostępny w lutym w cenie 280 USD (ok. 1 060 PLN).