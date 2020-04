Przewodnik podróżnika 2020

Luksusowe safari czy weekend w europejskiej stolicy? Oto najciekawsze miejsca, które możesz odwiedzić w tym roku, oraz niezbędne gadżety dla podróżników.

Na krótkie wypady

Krótkie wycieczki to sposób na zwiedzenie sporego kawałka świata bez wydawania ogromnych sum na długie, hotelowe pobyty – te zostaw na letnie podróże. Istnieje wiele miejsc, które idealnie nadają się na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Jednym z naszych ulubionych jest położona u stóp Alp Lozanna, przepiękne szwajcarskie miasto oddalone od Genewy o 40-minutową podróż pociągiem. To nie tylko ważny ośrodek sportów zimowych, ale także jeden z najbardziej artystycznych punktów na mapie tej części Europy.

Duża w tym zasługa Plateforme 10, dzielnicy sztuki zlokalizowanej w cieniu dworca kolejowego. W 2019 roku otwarto w niej pierwszy obiekt, Musée cantonal des Beaux-Arts, a na 2021 rok zaplanowana została przeprowadzka największego muzeum sztuki współczesnej w rejonie, MUDAC. Inne warte obejrzenia miejsca to Muzeum Olimpijskie, w którym znajdują się oryginalne pochodnie, wykorzystywane podczas przygotowań do Igrzysk, i stroje zaprojektowane na ceremonie otwarcia (najbardziej efektownie prezentuje się sukienka Moschino, stworzona na Igrzyska w Turynie w 2006 roku, ozdobiona miniaturowym modelem miasta i otaczających je gór).

Dla oszczędnych podróżników Szwajcaria może wydawać się niezbyt trafnym wyborem, ale Lozanna należy do najtańszych miejsc w kraju. W 2019 roku w barowej dzielnicy Flon otwarto nawet hotel Moxy. Marka ta należy do Marriotta; cechują ją przede wszystkim niskie ceny i kompaktowe, wygodne pokoje.

Do Erywania, stolicy Armenii, polecisz bezpośrednio jedynie z Warszawy; połączenia te obsługuje LOT. Jeśli zdecydujesz się na podróż z innych polskich miast, musisz przygotować się na przesiadkę w Odessie lub Hamburgu. Ta niegdyś brzydka, industrialna stolica zmienia się powoli w jedno z najfajniejszych miejsc Kaukazu. Erywań cieszy się szczególną sympatią wśród fanów architektury, zachwyconych brutalistyczno socrealistycznym wyglądem miasta.

Podczas wycieczki warto zajrzeć do Muzeum Historii Armenii, w całości poświęconego turbulentnej przeszłości tego kraju. Równie fantastycznym punktem zwiedzania jest Muzeum Dywanów Megerian i zlokalizowany na obrzeżach Erywania trzynastowieczny klasztor Geghard.

Zanurz się także w nocnym życiu stolicy Armenii, której zakątki kryją wiele skarbów, od nowoczesnych klubów po zlokalizowane pod ziemią mikrobrowary. Szczególnie polecamy wypad do klimatycznego, rockowego Kami Club.

Na weekendową wyprawę możesz polecieć też do Tallina. Stolica Estonii wzbogaciła się ostatnio o wiele ciekawych hoteli, na przykład świeżo otwarty Hektor Container Hotel, z pokojami urządzonymi wewnątrz… kontenerów przewozowych. Nie zapomnij odwiedzić, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Unesco, starówki!

Zwiedzaj mądrze

1/ Sony A6100

Niedrogi bezlusterkowiec, który zaskoczy cię swoimi możliwościami. Dzięki szybkiemu autofokusowi z 425 punktami AF jest on natychmiast gotów do robienia atrakcyjnych fotek, a możliwość kręcenia filmów w 4K pozwoli godnie udokumentować wycieczkę.

Od 3 360 PLN

2/ Bose Frames Alto

Stylowe okulary z niespodzianką. Bose Frames wykorzystują kości czaszki do przewodzenia dźwięku, więc możesz słuchać muzyki bez utraty kontaktu ze światem, a funkcje rzeczywistości rozszerzonej przydadzą się podczas zwiedzania.

1 000 PLN

3/ Columbia Ivo Trail

Wygodne buty to podstawa każdej pieszej wycieczki. Ivo Trail sprawdzą się na różnych drogach, od gładkiego asfaltu po żwir i piasek. Ich podeszwy amortyzują drgania i zapewniają bardzo dobrą przyczepność, a dzięki miękkiej wyściółce nawet długie spacery będą komfortowe.

430 PLN

4/ DJI Osmo Mobile 3

Filmowanie w ruchu nie wpływa dobrze na jakość wideo, ale wystarczy umieścić telefon w odpowiednim gimbalu, a problemy z drgającym obrazem znikną na dobre. Osmo Mobile 3 otrzymał trzyosiową stabilizację wideo; ustawienie telefonu można łatwo regulować.

500 PLN

5/ Neffos C9S

Niedrogie smartfony potrafią znacznie więcej niż kilka lat temu. Neffos C9s otrzymał pojemną baterię o pojemności 3000 mAh, 5,71-calowy wyświetlacz z małym wcięciem i aparat z nocnym trybem i efektem bokeh – w sam raz na ciekawe fotki z wyjazdu.

380 PLN

6/ Thule Stir 18L

Stir od Thule został wyposażony w wentylowane pasy, wbudowany otwór na bukłak z rurką i miejsce do mocowania dodatkowego oświetlenia. Sięganie do wnętrza jest wygodne dzięki odchylanej klapce, a telefon możesz schować w specjalnej, łatwo dostępnej kieszonce.

390 PLN

W promieniach słońca

Nurkowanie w Dubaju czy na Malediwach to już przeszłość – teraz w poszukiwaniu podwodnych wrażeń wybierzemy się daleko na półkulę południową. W grudniu 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Reefsuites, obiektu zlokalizowanego koło Wielkiej Rafy Koralowej w archipelagu Whitsunday u wybrzeży Australii. Dwa dwuosobowe apartamenty zlokalizowane są cztery metry pod poziomem morza, zapewniając niezapomniane warunki do obserwacji podwodnego życia.

Równie atrakcyjnym kierunkiem dla miłośników słońca jest indyjskie Goa. Coraz więcej turystów opuszcza plaże i kieruje się w stronę lądu, gdzie czekają na nich malownicze miasta i niewielkie wysepki rzeczne. Spowodowało to rozwój branży hotelarskiej; wśród nowych obiektów znalazł się hotel DoubleTree Hilton Goa-Panaji. Pokoje z widokiem na rzekę Mandovi i wyspę Divar to prawdziwy raj dla obserwatorów przyrody. W regionie działa jedno przedsiębiorstwo, oferujące wycieczki na rowerach elektrycznych, BLive – z nim możesz udać się na wyprawę po Divar lub Panaji, kolorowej stolicy Goa.

Osobom spragnionym ciepła polecamy Karaiby. Jedna czy dwie noce na Virgin Gorda, wyspie w archipelagu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, pozwoli porządnie ogrzać kości. Wśród hoteli prym wiedzie Rosewood Little Dix Bay, otwarty na nowo w 2020 roku po czteroletniej renowacji. To przepiękne, relaksujące miejsce, z platformą do jogi i wspaniałym spa. Apartamenty Tree House zapewniają najlepsze widoki na wyspę.

W Kalifornii znajdują się jedne z najpiękniejszych plaż Ameryki Północnej, ale zamiast tłoczyć się z influencerami w LA, pojedź nieco na północ, do Santa Barbara. Miasto jest nie tylko słonecznym rajem, ale powoli zmienia się w kulinarną stolicę Stanów Zjednoczonych. To zasługa jego położenia: tereny na obrzeżach zajęte są przez winnice, a w okolicy znajdziesz ponad 30 różnych restauracji, w których spróbujesz lokalnych trunków i wybitnych potraw.

W marcu odbędą się tam targi Santa Barbara Culinary Experience, w całości poświęcone lokalnej kuchni. Trzy dni zostaną po brzegi wypełnione degustacjami i warsztatami kulinarnymi. Nie zapominaj o innych ciekawych punktach miasta. Santa Barbara Museum of Art właśnie zakończyło prace nad nowym skrzydłem. Pierwsza duża wystawa otwarta zostanie w październiku; skupi się ona na życiu i twórczości Vincenta Van Gogha.

Na plaży i w terenie

1/ Divoom Trek

Nic tak nie relaksuje jak odpowiednia oprawa muzyczna. Wodoodporny Divoom Trek jest na tyle lekki, że zmieści się w kieszeni, ale potrafi zagrać tak głośno i mocno jak znacznie większy sprzęt. Wbudowana bateria starcza na 6 godzin odtwarzania muzyki.

200 PLN

2/ Filson Dry Backpack 28L

Plecak ten potrafi zatrzymać kurz, pył i deszcz. Wszechstronny produkt Filsona został pokryty powlekanym nylonem, odpornym na ścieranie i całkowicie wodoszczelnym – nawet, jeśli przez przypadek zażyje on kąpieli, twoje rzeczy pozostaną bezpieczne i suche.

900 PLN

3/ TP-Link TL-PB20000

Długi dzień na słońcu czy wycieczka w nieznane? W obydwu przypadkach warto zadbać o to, żeby twoje gadżety pozostały naładowane. Powerbank od TP-Link charakteryzuje się imponującą pojemnością 20 000 mAh, co wystarczy na doładowanie smartfona, słuchawek i aparatu.

130 PLN

4/ Twelve South AirSnap Pro

Zabezpiecz swoje prawdziwie bezprzewodowe słuchawki przed niemiłymi niespodziankami. Etui od Twelve South wygląda fantastycznie, a na dodatek pozwala bezpiecznie przypiąć AirPody do torby, kluczy lub specjalnej nylonowej bransoletki.

150 PLN

5/ Sony Xperia 5

Słoneczna kąpiel to doskonała okazja, by nadrobić filmowo-serialowe zaległości. Sony Xperia 5 otrzymała kinowy wyświetlacz OLED o proporcji obrazu 21:9, dzięki czemu każda produkcja wygląda na niej fenomenalnie. A ten zaawansowany aparat fotograficzny…

Od 3 000 PLN

6/ JBL Charge 4 Moro

Znajdziesz tutaj wszystko, czego potrzebujesz do rozkręcenia tropikalnej imprezy – wytrzymałe, gumowe wykończenie, wodoodporność klasy IPX7, przetwornik generujący 30 W czystej, basowej mocy i akumulator starczający na 20 godzin tańca na plaży.

769 PLN

Polska, jakiej nie znasz

Okolice Krakowa to więcej niż tylko Wieliczka. Niewiele osób wie, że w okolicach stolicy Małopolski znajduje się kilka parków krajobrazowych, chroniących zarówno cenną przyrodę, jak i zabytki historyczne i kulturowe. Najciekawszym z nich jest Tenczyński Park Krajobrazowy, jeden z lepiej zachowanych lasów jurajskich w Polsce. Poza malowniczymi wąwozami będziesz mógł zwiedzić XIV-wieczne zamki – ruiny warowni Tenczyn w Rudnie i zamek Lipowiec, w którym do dziś odbywają się turnieje rycerskie. Miłośników historii zainteresuje natomiast Nadwiślański Park Etnograficzny.

Możesz zatrzymać się w jednym z wielu okolicznych hoteli lub gospodarstw agroturystycznych, ale jeśli jesteś zmotoryzowany, wróć na noc do zamku w podkrakowskiej Korzkwi. Tam czekają na ciebie apartamenty godne szlachty i dogodne miejsce wypadowe do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Chcesz spędzić weekend w mieście? Udaj się do Zamościa, lubelskiej perły renesansu. Wiele widoków, które możesz tam podziwiać, pozostało niezmienionych od XVII wieku. W dostojnym otoczeniu zamojskich kamienic odbywa się wiele plenerowych imprez i koncertów, w tym festiwal Jazz na Kresach, Zamojskie Lato Teatralne i Festiwal Kultury Włoskiej. Przytulny obiekt Woodland Resort usytuowany został pod miastem; ośrodek przeznaczony jest tylko dla osób niepalących, co spodoba się zwolennikom zdrowego trybu życia.

Gdzie udać się na żagle? Jeśli odpowiesz „na Mazury”… cóż, nie będziesz w błędzie, ale stracisz okazję na wodną przygodę w Bieszczadach. Jezioro Solińskie to malownicze wody usytuowane pomiędzy pasmami górskimi i połoninami. Jego linia brzegowa ma ponad 150 km długości, a nieregularny kształt przekłada się na mnogość warunków do żeglowania.

Mimo pozornie spokojnej tafli to wymagający, trudny akwen, pełen niespodziewanych zmian kierunku wiatrów i wielu „dzikich” miejsc. Jeśli nie czujesz się na siłach, by samemu wypłynąć w drogę, pojedź do Polańczyka i wsiądź na jedną z turystycznych łódek, gdzie o twoje bezpieczeństwo zadba profesjonalny sternik.

To popularna miejscowość uzdrowiskowa, dlatego zamiast do zatłoczonych domów wypoczynkowych zajrzyj do prywatnych kwater, na przykład Pokojów Gościnnych Jantik – tam jest ciszej i spokojniej. Jeśli jesteś pewien swoich wodniackich umiejętności, pamiętaj, że sezon żeglarski trwa od maja nawet do października.

Gadżety na drogę

1/ SanDisk MicroSDXC Extreme UHS-I 256 GB

Im więcej miejsca na karcie, tym więcej fotek możesz zrobić. Na tym superszybkim nośniku pomieszczą się wszystkie twoje zdjęcia i filmy, a szybki transfer usprawni ich przenoszenie na komputer.

310 PLN

2/ Native Union Belt Cable Universal

Nie wszyscy są oddanymi fanami konkretnego producenta. Jeśli w twoim plecaku znalazł się iPad, smartfon z Androidem i słuchawki ładowane przez MicroUSB, Belt Cable to niezbędny dodatek – wytrzymały, nie plączący się i superszybki.

170 PLN

3/ Mio MiVue 826

Niewielka kamerka samochodowa z wbudowanym podglądem. Nagrywa ona zawartość w jakości 1080p i 60 kl./s, co zapewnia płynność i ostrość obrazu. MiVue 826 ostrzeże cię przed fotoradarami i sprawdzi twój poziom zmęczenia. Tryb parkingowy przyda się podczas postoju.

630 PLN

4/ Mophie Charge Stream Vent Mount

Chcesz mieć w aucie bezprzewodową ładowarkę Qi, ale niekoniecznie chcesz wydawać tysiące złotych na pakiet dodatkowego wyposażenia? Ten uchwyt na kratkę nawiewu ma wbudowany panel indukcyjny o mocy 10 W, który uzupełni baterię twojego smartfona.

260 PLN

5/ Kenu AirFrame Pro

Jeśli na pokładzie twojego auta nie ma nawigacji czy integracji z Bluetoothem, zastąpi go smartfon. Ten uchwyt od Kenu montowany jest na kratce nawiewu. Możesz korzystać z niego w pionie lub w poziomie, a „szczęki” rozwierają się na tyle szeroko, że pomieszczą nawet flagowca w etui.

130 PLN

6/ Noco Boost Pro GB150

Niezbędny gadżet do wrzucenia do bagażnika. Pojemna bateria może uruchomić silnik mocą 4000 amperów, posłużyć jako latarka i doładować smartfona, żebyś w razie wypadku mógł zadzwonić po pomoc.

1 240 PLN

Kierunek: Luksus

Masz ochotę na wycieczkę nad jezioro, ale Mazury – czy nawet alpejskie Lago di Como – już ci się nieco przejadły? Obierz kurs na pojezierze Los Lagos w Chile, którego monumentalny, andyjski krajobraz wulkaniczny poznaczony jest wieloma malowniczymi zbiornikami wodnymi. Na jego terenie znajduje się jeden z najpiękniejszych parków narodowych Ameryki Południowej, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales – zobaczysz w nim słynne jezioro Lago Todos los Santos o szmaragdowej wodzie i wulkan Osorno. Wyprawa na szczyt tego 2652-metrowego wzniesienia jest męcząca, ale widok z góry wynagradza trudy wspinaczki.

Jeśli ciągnie cię do cywilizacji, zajrzyj do Hanoi w Wietnamie. To doskonały punkt wypadowy do podróży po całej Azji Południowo-Wschodniej, ale także fascynujące miejsce samo w sobie. Bogata historia miasta splata się z jego imponującymi budowlami, na przykład Mauzoleum Ho Chi Minha. W kwietniu odbędzie się tam pierwszy w Wietnamie wyścig Formuły 1.

Na północ od Hanoi, blisko granicy z Chinami, znajduje się górski kurort Sa Pa. Miasto leży w dolinie pod górą Fansipan, najwyższym szczytem Wietnamu – turyści mogą wybrać się na szczyt góry w towarzystwie lokalnych przewodników, należących do ludu Hmongów. Opcji zakwaterowania jest sporo, od kwater prywatnych po Hotel de la Couple, pięciogwiazdkowy hotel z międzynarodową akredytacją i przepięknym wnętrzem zaprojektowanym przez Billa Bensleya.

W Indiach szczególną popularnością cieszy się Park Narodowy Panna, a dokładnie Taj Safari Pashan Garh – luksusowy obiekt, w którym możesz obserwować dzikie tygrysy. W ostatnich latach Indie coraz bardziej inwestują w rozwój technologii kosmicznych (misja księżycowa Chandrayaan-3 zaplanowana została na koniec 2020 roku), co zwiększyło zainteresowanie spoglądaniem w gwiazdy – jednym z najlepszych miejsc do tego celu są odległe rejony centralnego stanu Madhya Pradesh.

Afryka również może pochwalić się wieloma atrakcjami dla fanów dużych kotów. Park Narodowy Kafue to największy i najstarszy obszar tego typu w Zambii. Green Safaris Ila Safari Lodge to obiekt ulokowany jedynie cztery godziny drogi od lotniska w Lusace; jego flota elektrycznych jeepów ułatwi eksplorację dzikich terenów i podziwianie piękna przyrody.

Na pokład samolotu

1/ New Balance 574 Core

Podczas lotu przez kilka godzin siedzisz w tubie pod ciśnieniem – nic dziwnego, że stopy mogą puchnąć i sztywnieć. W tych sneakersach od New Balance nie odczujesz dyskomfortu, a po opuszczeniu samolotu nadadzą się na długi spacer.

190 PLN

2/ Apple iPad 7. Generacji

12 godzin minie w mgnieniu oka, jeśli tylko masz ze sobą iPada wypełnionego ulubionymi apkami i filmami. To doskonały tablet do gier i wspaniały sprzęt multimedialny, dający dostęp do większego wyboru tytułów niż twoje linie lotnicze..

Od 1 700 PLN



3/ Thule Revolve Carry On Spinner

Walizka Thule stawia przede wszystkim na wytrzymałość – dzięki poliwęglanowej powłoce i sztywnej ramie z wzmacnianymi narożnikami ochroni ona twoje bagaże przed niespodziankami. Duże, stabilne kółka ułatwiają prowadzenie walizki po różnych nawierzchniach.

1 720 PLN

4/ SanDisk Extreme Pro Portable SSD

Pojemny, wytrzymały dysk SSD przyda się i w drodze na wakacje, i w ich trakcie. W samolocie wykorzystasz go jako bibliotekę filmów i seriali. Docenisz też technologię NVMe, gwarantującą prędkość transferu do 1 050 MB/s.

Od 800 PLN

5/ Kindle Oasis 3

Nic tak nie motywuje do czytania, jak kilka godzin spędzonych na wysokości 10 km nad powierzchnią Ziemi. Czytnik od Amazona pomoże ci w skupieniu się na lekturze – ma lekką konstrukcję, mocną baterię i wbudowane podświetlenie.

1 500 PLN

6/ Twelve South AirFly Pro

Moda na Bluetooth widać ominęła linie lotnicze – wiele z nich wymaga podłączenia słuchawek przewodowych do pokładowych systemów inforozrywki. AirFly Pro zamieni każde złącze 3,5 mm w transmiter Bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń.

270 PLN

7/ Sony WH-1000XM3

Te słuchawki wokółuszne są jedną z najpopularniejszych konstrukcji ANC, i nie bez przyczyny – wytłumią nie tylko pracę silników, ale także głośnych pasażerów. Pojemna bateria starczy na 30 godzin, czyli całą podróż z przesiadkami.

1 350 PLN

8/ Cowon Plenue R2

Na pokładzie samolotu serwisy streamingowe i tak średnio działają, dlatego lepiej wziąć ze sobą odtwarzacz wypełniony muzyką. Plenue R2 może pracować w trybie Bluetooth lub przewodowym, a jego akumulator starcza na 20 godzin.

2 299 PLN