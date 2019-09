Tesla dodaje wsparcie dla Netflixa, Spotify i… karaoke

Samochody to przede wszystkim środek transportu, ale za sprawą rozwiniętych systemów multimedialnych mogą one pełnić rolę mobilnych centrów rozrywki. Prym w tej dziedzinie wiedzie Tesla, której kierowcy będą teraz mogli umilać sobie postoje grami, serialami i karaoke.

W ramach aktualizacji 10.0 Tesla uzupełniła swoje samochody o kilka ciekawych dodatków. Wiele z nich to po prostu kompatybilność z różnymi serwisami streamingowymi – opcja Tesla Theater pozwala na połączenie się z kontem Netflix i YouTube, a w innych krajach także Hulu oraz Tencent Video. Do słuchania muzyki i podcastów posłuży natomiast Spotify Premium, a do chwalenia się swoimi umiejętnościami wokalnymi – Caraoke, czyli bogata biblioteka utworów i tekstów w różnych językach. Na platformę Tesla Arcade trafi także długo oczekiwana platformówka Cuphead.

To nie koniec nowości. Od teraz Modele S, X i 3 z włączonym autopilotem lub trybem jazdy autonomicznej będą mogły skorzystać z funkcji Smart Summon, automatycznie przywołującej samochód, o ile znajduje się on w zasięgu wzroku kierowcy. Aktualizacja umożliwia także zdalne sterowanie ogrzewaniem i otwarciem szyb za pomocą aplikacji mobilnej oraz łatwiejsze znajdowanie nagrań wykonanych w trybie parkingowym – będą one zapisywane w osobnym folderze i automatycznie usuwane, gdy skończy się wolna pamięć.