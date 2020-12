Prototyp Apple Watch wyciekł do sieci

Najnowsze generacje smartwatcha Apple są znane z kompaktowego, smukłego designu. Okazuje się, że początki popularnego urządzenia były zupełnie odmienne – w sieci opublikowane zostały zdjęcia prototypu Apple Watcha, które w ogóle nie przypominają obecnego wzornictwa.



Prototypowy Apple Watch przypominał raczej iPoda niż swoich współczesnych następców. Urządzenie opakowane było w dość masywną obudowę z szerokimi ramkami i dodatkowymi przyciskami wzdłuż brzegów oraz pod wyświetlaczem; na tym etapie o cyfrowej koronce nie mieliśmy nawet co marzyć. Smartwatch posiadał natomiast wyświetlacz dotykowy, na którym możemy podziwiać wczesną wersję watchOS – interfejs miał postać „chmury” ikonek. Do dyspozycji użytkowników oddane zostały najważniejsze funkcje, w tym odtwarzacz muzyki, przyjmowanie połączeń i zegar z kalendarzem.



Czyżby cudem ominęło nas noszenie plastikowych „klocków” na nadgarstkach? Niekoniecznie – oznaczenia na pudełku z urządzeniem oraz na samym zegarku wskazują, że prototyp przeznaczony był przede wszystkim do testowania oprogramowania. Wskazuje na to również niespotykana w komercyjnych produktach Apple apka LisaTester (oznaczona zresztą symbolem Lisy Simpson), wykorzystywana przez testerów do personalizacji ekranu głównego oraz sprawdzania systemu operacyjnego z każdej strony. Na szczęście Apple uznało, że tego typu design raczej nie sprawdzi się na rynku, a pierwsza generacja ich smartwatcha prezentowała się znacznie efektowniej.