Produkty Soundcore, Anker oraz Eufy w świetnych cenach na Amazon Prime Day 2024

Firma Anker Innovations przygotowała na tegoroczną edycję akcji Amazon Prime Day 2024 zestaw znakomitych promocji – dzięki nim głośniki i słuchawki Soundcore, powerbanki i ładowarki Anker oraz kamery Eufy można kupić nawet o prawie 50% taniej niż standardowo.

W tym roku Amazon Prime Day – czyli coroczna promocja w sklepie Amazon, przeznaczona dla użytkowników usługi Amazon Prime – odbywa się w dniach 16 i 17 lipca. W tym czasie w internetowym sklepie przecenione będą tysiące produktów, wśród których znajdzie się wiele propozycji od marek Anker, Soundcore oraz Eufy.

Doskonały dźwięk… w świetnej cenie

Wyjątkowe okazje do zakupów znajdą np. osoby poszukujące głośników Bluetooth – wodoodporne, idealne na imprezę w ogrodzie czy na plaży modele Soundcore Motiom Boom, Soundcore Boom 2 oraz Soundcore Motion+ są przecenione o ponad 30% (i kosztują teraz odpowiedni, 259, 432 oraz 270 PLN). Urządzenia zapewniają doskonały, czysty dźwięk, z powodzeniem przetrwają deszcz, zachlapanie czy nawet kąpiel w basenie. Modele Soundcore Motiom Boom oraz Soundcore Boom 2 (oferujący moc 80 W, a także wbudowany subwoofer) mogą pracować na jednym ładowaniu do 24h, zaś mniejszy Soundcore Motion+ – do 12h. Wszystkie współpracują z aplikacją Soundcore, która pozwala m.in. modyfikować ustawienia oraz łączyć głośniki w pary.

Na fanów dźwięku najwyższej jakości czekają też promocje na znakomite słuchawki TWS i nauszne Soundcore – w ramach Amazon Prime Day w atrakcyjnych cenach dostępny jest m.in. model TWS Soundcore P3 (cena obniżona o 45% – do 199 PLN), oferujący świetny dźwięk, wyposażony w funkcję redukcji szumów, 6 mikrofonów, bezprzewodowe ładowanie oraz baterię wystarczającą na 10 godzin pracy (50h, jeśli użyjemy etui do doładowania). W atrakcyjnej cenie oferowane są również niewielkie i lekkie słuchawki TWS Soundcore Life P2 (przecenione o 30% – do 99 PLN), a także znakomite słuchawki nauszne z systemem aktywnego tłumienia hałasu oraz obsługą zaawansowanego kodeka audio LDAC – model Soundcore Life Q35 (przeceniony o 36%, do 359 PLN).

Szybkie ładowanie i bezpieczeństwo w promocji

W znakomitej cenie (obniżonej o 48% – do 139 PLN) na Amazon Prime Day 2024 dostępna jest również miniaturowa ładowarka Anker Nano II 65W. Ważące niewiele ponad 130 gramów urządzenie wyposażone jest w 3 porty USB (2x USB-C, 1x USB-A) i może błyskawicznie naładować większość obsługujących szybkie ładowanie smartfonów, tabletów, słuchawek, zegarków czy nawet laptopów (ładowanych przez USB-C).

Znacząco – o ponad 25% –- przeceniony został także pojemny i potężny powerbank z wyświetlaczem Anker PowerCore 737. Jest on wyposażony w 3 porty USB, potrafi zmagazynować do 24 000 mAh energii i może ładować inne urządzenia z mocą do 140 W, co oznacza, że skutecznie zasili m.in. laptopy. Postęp i parametry ładowania możemy śledzić na dużym, wyraźnym ekranie LCD lub w aplikacji mobilnej na smartfonie.

Na liście przecenionych produktów znalaPLNy się również rozwiązania do monitoringu wizyjnego marki Eufy – warto tu wspomnieć o modelu eufy SoloCam S340, wyposażonym w dwie oddzielne kamery, system ładowania solarnego, zoom oraz możliwość obracania o 360 stopni, który przeceniony został o 20% do 659 PLN. Co ważne, kamerę można w 100% kontrolować z poziomu aplikacji mobilnej, nie jest do tego potrzebne kupowanie żadnej dodatkowo płatnej usługi.

