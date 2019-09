Premiera trzeciego sezonu polskiego serialu „Wataha” już 30 października

Jesień w HBO i HBO GO zapowiada się bardzo gorąco. Najbliższe miesiące przyniosą wiele nowości i powrotów, wśród który znajdą się seriale fantasy, obyczajowe, historyczne, komediowe czy nakręcone na podstawie dzieł literackich. Watchmen, Katarzyna Wielka, Pani Fletcher, Wataha czy Mroczne materie to tylko kilka z produkcji, których premiery odbędą się już niedługo w HBO i HBO GO.

