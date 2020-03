Premiera serii Redmi Note 9 Pro od Xiaomi

Ze względu na ogromną liczbę potencjalnych użytkowników, słaby dostęp do publicznego Wi-fi i niskie ceny internetu mobilnego, Indie są jednym z najatrakcyjniejszych rynków dla producentów smartfonów. Wie o tym Xiaomi – firma właśnie zaprezentowała dwa nowe modele, które trafią najpierw do indyjskich sklepów.

Redmi Note 9 Pro i Note 9 Pro Max pod wieloma względami są do siebie podobne. Obydwa urządzenia otrzymały wyświetlacze o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2400×1080 px i odświeżaniu 60 Hz. Urządzenia działają na Snapdragonie 720G, procesorze ze średniej półki zoptymalizowanym do gier mobilnych, mają 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 5020 mAh. Ich użytkownicy dostaną do dyspozycji port USB-C z szybkim ładowaniem i minijacka audio, a czytnik linii papilarnych umieszczony jest na krawędzi obudowy.

Aby dostrzec różnice pomiędzy Redmi Note 9 Pro i 9 Pro Max musimy zajrzeć głębiej do specyfikacji. Przede wszystkim leżą one w fotograficznych możliwościach smartfonów. 9 Pro otrzymał poczwórną kamerę składającą się z głównej matrycy 48 Mpix, szerokokątnego obiektywu 8 Mpix, 5-megapikselowego obiektywu makro i kamerki z czujnikiem głębi 2 Mpix. W wyższym modelu dodatkowe „oczka” pozostały takie same ale kamera główna ma aż 64 Mpix. Różnice zauważą także miłośnicy selfie – w 9 Pro przednia kamerka ma 16 Mpix, zaś w 9 Pro Max – 32 Mpix. Ponadto w tańszym telefonie znajdziemy 4 lub 6 GB pamięci RAM, a w droższym – 6 lub 8 GB.

Urządzenia z serii Redmi Note 9 Pro trafią do sprzedaży w marcu, początkowo tylko na rynku indyjskim. Najtańsza konfiguracja kosztowała będzie 13 000 INR (ok. 690 PLN), a za najmocniejszą wersję Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB trzeba będzie zapłacić 19 000 INR (ok. 1 000 PLN). Nie wiadomo, czy i kiedy smartfony trafią na inne rynki.