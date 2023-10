W co się ubrać na jesienną wędrówkę?

Niezależnie od tego, czy wybierasz się na wędrówkę z plecakiem, czy też przygotowujesz się do innego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu, istnieją złote zasady dotyczące doboru odzieży. Ubrania na wędrówki w góry powinny zapewniać swobodę ruchów, chronić przed otarciami oraz gwarantować termoaktywność, dzięki czemu zabezpieczą cię przed przegrzaniem i wychłodzeniem.

Aby czuć się komfortowo przy każdej pogodzie lub poziomie wysiłku, łatwe do założenia i zdjęcia ubranie warstwowe pozwoli ci szybko reagować na zmieniające się warunki. Pamiętaj więc o:

Warstwie podstawowej – to cienka warstwa noszona najbliżej ciała, powinna umożliwiać odprowadzanie potu, aby zapewnić suchość, chłód i ciepło.

– to cienka warstwa noszona najbliżej ciała, powinna umożliwiać odprowadzanie potu, aby zapewnić suchość, chłód i ciepło. Docieplającej warstwie środkowej – pomyśl o ubraniach takich jak polary, nieco grubsze koszule z długim rękawem lub kamizelki turystyczne.

– pomyśl o ubraniach takich jak polary, nieco grubsze koszule z długim rękawem lub kamizelki turystyczne. Warstwie zewnętrznej, która stanowi bezpośrednią ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Tę warstwę można skomponować z kurtek typu hardshell, softshell lub kurtek puchowych.

W tworzeniu warstwowego zestawienia z pewnością przydadzą się następujące produkty Columbia z kolekcji jesień-zima 2023:

Polar Columbia Benton Springs Half Snap Pullover to cienki, miły w dotyku polar rozpinany do połowy za pomocą zatrzasków. Dzięki komfortowej długości nie zmarzniesz nawet w trakcie długiego pobytu w terenie. Rozpinanie pod szyją wspomaga wentylację, a kiedy temperatura spadnie, możesz użyć go jako warstwę docieplającą pod kurtką. Cena: 199,99 PLN.

Columbia Hike Half Zip to rozpinana pod szyją do połowy długości, szybkoschnąca bluza męska wyposażona w niezawodną technologię Omni-Wick, która zapewnia błyskawiczne odprowadzanie wilgoci. W ubraniach Omni-Wick wilgoć jest szybko odprowadzana ze skóry w głąb tkaniny. Następnie dociera na powierzchnię tkaniny, skąd szybko odparowuje. Ten proces zapewnia poczucie chłodu i suchości. Bluza ma zapinaną na zamek kieszeń na piersi, zapinane na zamek kieszenie na ręce, a mankiety wykończone są elastyczną lamówką. Cena: 379,99 PLN.

Spodnie Triple Canyon EU Fall Hiking Pant gwarantują swobodę ruchów na szlaku. Spodnie można łatwo dopasować do obwodu bioder dzięki elastycznym panelom w pasie. Powłoka Omni-Shield zwiększa ochronę przed zabrudzeniem i wilgocią, a także przyspiesza wysychanie materiału. Charakterystyczną cechą spodni jest rozciągliwy materiał, który „pracuje” razem z ciałem pokonującym długie dystanse i nie krępuje jego ruchów zarówno w biegu, jak i podczas pokonywania stromych fragmentów szlaku. Spodnie mają trzy kieszenie: dwie po bokach i zasuwaną kieszeń bezpieczeństwa. Spodnie dostępne są w wersji męskiej w cenie 469,99 PLN.

W tych damskich spodniach softshellowych Columbia Back Beauty, mających hydrofobowe i plamoodporne wykończenie Omni-SHIELD, zachowasz ciepło i suchość nawet w czasie intensywnej aktywności. Niezależnie od tego, czy wędrujesz, uprawiasz snowshoeing, czy po prostu spędzasz czas na świeżym powietrzu, elastyczny krój zapewni ci swobodę ruchów, a regulowany dół utrzyma je na miejscu. Spodnie mają również zasuwane kieszenie, dzięki czemu niezbędne rzeczy będziesz mieć zawsze pod ręką. Cena: 429,99 PLN.

Kurtka Labyrinth Loop Hooded Jacket została wyposażona w technologię Omni-Heat Infinity, do której inspiracją była technologia odblaskowa stosowana przez NASA. W porównaniu do pierwszej wersji „matrycy” z aluminiowych kropek – Omni-Heat Infinity bazuje na ‘matrycy’ ze złotych, większych kropek, dzięki czemu zapewnia wyższą o 40% izolację cieplną i natychmiastowe poczucie ciepła, przy zachowaniu równie wysokiego poziomu przepuszczalności powietrza i wilgoci. Kurtka ma dwie zapinane na zamki kieszenie dla rąk oraz jedną na piersi, elastyczne mankiety oraz regulowany kaptur. Została wykonana z poliestrowych włókien pochodzących z recyklingu, które oprócz izolacji oferują odprowadzanie wilgoci. Dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 799,99 PLN dla wersji bez kaptura, 889,99 PLN dla wersji z kapturem.

Columbia Whirlibird Cuffed Beanie to uniwersalna czapka z grubym, wywijanym na zewnątrz brzegiem. Została wykonana z akrylu imitującego kaszmir, dzięki czemu jest miła i przyjemna w noszeniu. Z przodu znajduje się niewielkie logo Columbia. Cena: 94,99 PLN.

Facet 75 Alpha Outdry to najnowsza propozycja z kolekcji F23 od Columbia Sportswear – wodoodporny model łączy w sobie współczesną estetykę i zaawansowane techniczne możliwości, dzięki którym świetnie sprawdzi się w każdym terenie. Seria Facet, znana już z poprzednich sezonów, jest ceniona przez użytkowników za lekkość, wygodę i elegancki wygląd w stylu sneakersów. Model ma wodoodporną i oddychającą konstrukcję OutDry, zapewniającą odporność na warunki atmosferyczne, amortyzowaną podeszwę środkową i podeszwę zewnętrzną zapewniającą doskonałą przyczepność w każdych warunkach. Model jest dostępny w cenie 799,99 PLN w wersji damskiej i męskiej.

Model Peakfreak II Outdry lub jego wersja z wyższą, skórzaną cholewką Peakfreak II Mid Outdry Leather to buty trekkingowe wyposażone w innowacyjne technologie, dzięki czemu są wszechstronne i niezwykle trwałe. Dzięki zastosowaniu wodoodpornej i oddychającej membrany Outdry, noszenie butów jest przyjemne nawet w czasie całodniowej wędrówki. Technologia Adapt Trax w podeszwie zewnętrznej zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża. W podeszwie środkowej za komfort użytkowania odpowiada technologia Techlite+. To najwyższy poziom wygody i amortyzacji w obuwiu turystycznym – wytrzymały, pochłaniający wstrząsy materiał zapewniający nieprzerwane podparcie i ochronę stóp. Z kolei Navic Fit System gwarantuje naturalną stabilizację śródstopia. Za odpowiednie dopasowanie do stopy odpowiada też klasyczne sznurowanie. Te wszystkie funkcje sprawiają, że model Peakfreak II Outdry idealnie sprawdzi się na górskim szlaku, a solidne wykonanie gwarantuje, że buty będą ci służyć przez wiele sezonów. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej. Cena: 599,99 PLN w wersji z niską cholewką oraz 749,99 PLN w wersji z wysoką, skórzaną cholewką.

Buty Columbia Trailstorm Ascend WP wyróżniają się dopasowaną konstrukcją z Navic Fit System, stabilizującą śródstopie i zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej. Model wykorzystuje membranę Omni-Tech, która zabezpiecza obuwie przed przemakaniem i zapewnia doskonałą oddychalność. Na czubkach palców znajdują się poliuretanowe wzmocnienia TPU, które chronią je oraz zabezpieczają obuwie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Śródpodeszwa Techlite+ w dynamiczny sposób amortyzuje generowane podczas wędrówki wstrząsy. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej, klasycznej (Trailstorm Ascend Waterproof) oraz wersji z wyższą cholewką (Trailstorm Ascend Mid Waterproof). Cena odpowiednio: 429,99 PLN oraz 469,99 PLN.

