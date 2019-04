Premiera podcastu Marka Zuckerberga

Dobra wiadomość dla osób, które szukają niedrogich, ale wydajnych laptopów do grania. Już wkrótce do sklepów trafią urządzenia wyposażone w nowe GPU z serii Nvidia Turing – GTX 1650 i GTX 1660 Ti. Będą one dostępne także w wersjach desktopowych.

(więcej…)