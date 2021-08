Premiera Ghost of Tsushima Director’s Cut

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o premierze gry studia Sucker Punch zatytułowanej Ghost of Tshushima Director’s Cut opowiadająca o losach samuraja Jina Sakai. Najnowsza edycja jest już dostępna w PlayStation Store, oraz u wybranych partnerów handlowych. Posiadacze podstawowej wersji gry Ghost of Tshushima na PlayStation 4 mogą skorzystać z aktualizacji do edycji Director’s Cut w obniżonej cenie. Premierze towarzyszy nowy zwiastun.

Wyspa Iki

Nadchodzi zupełnie nowy rozdział w podróży Jina, w grze pojawi się nowy obszar – Wyspa Iki. W nowej historii samuraj udaje się na wyspę, aby zbadać pogłoski o obecności Mongołów. Wkrótce jednak zostaje wplątany w wydarzenia o bardzo osobistym charakterze, które zmuszą go do ponownego przeżycia traumatycznych chwil z przeszłości. Poza zupełnie nową historią i nowymi postaciami, gracze otrzymają zupełnie nowe środowiska do zbadania, nową zbroję dla Jina i jego konia, nowe mini-gry i techniki. Pojawią się również nowi wrogowie, a gracze będą mieli możliwość odblokowania zupełnie nowych trofeów.

Wersja Director’s Cut zawiera wszystkie wydane do tej pory dodatki, a także zupełnie nową zawartość:

Pełną wersję gry. Rozszerzenie „Wyspa Iki”: nowy wątek fabularny, minigry, rodzaje przeciwników i nie tylko

Wieloosobowy tryb współpracy Legends

Cyfrowy minialbum

Jeden punkt techniki

Talizman łaski Hachimana

Zestaw skórek „Bohater Tsushimy”: złota maska, zestaw do konserwacji miecza, koń, siodło

Ponadto wersję dedykowaną PlayStation 5 wzbogacono o tryb wyświetlania grafiki w dynamicznej rozdzielczości 4K w 60 klatkach obrazu na sekundę oraz efekty dotykowe i adaptacyjne efekty „Trigger” kontrolera bezprzewodowego DualSense.W produkcji zastosowano technologię Silnik Tempest 3D AudioTech zapewniającą dźwięk 3D przy użyciu kompatybilnych słuchawek (stereofonicznych analogowych lub USB) a także zsynchronizowno ruchy ust postaci do japońskiego dubbingu. Gracze, którzy mają zapisane postępy w podstawowej wersji gry na PlayStation 4 mogą w łatwy sposób przenieść je do wersji Director’s Cut na PlayStation 5.

Więcej informacji o dostępnych wersjach gry znaleźć można pod tym linkiem.