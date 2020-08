Powstał pistolet strzelający… maskami na twarz

Mimo zaleceń organizacji zdrowia publicznego, nie wszystkie osoby chcą nosić maski na twarz. Amerykański YouTuber Allen Pan znalazł na to sposób – zasilaną kanistrami na CO2 wyrzutnię masek.

„Pistolet z maskami” to domowej roboty projekt wykonany z różnego rodzaju części – jako podstawa posłużył spust od rozpylacza farby, do którego przymocowany został zawór elektromagnetyczny z linką hamulcową, kanister ze sprężonym dwutlenkiem węgla i pneumatyczna wyrzutnia. Po wciśnięciu spustu, mechanizm wyrzuca do przodu maskę z przyczepionymi do niej magnetycznymi przyciskami – służą one do owinięcia uchwytów dookoła głowy użytkownika. Jako pociski wykorzystane zostały specjalne maseczki z długimi sznurkami zamiast wokółusznych gumek.



Sprzęt to przede wszystkim zabawna próba pogodzenia amerykańskiej obsesji na punkcie broni z wciąż rosnącym odsetkiem osób, które odmawiają zakładania maseczek na twarz. Pistolet został przetestowany na manekinach i samym twórcy, ale Allen Pan odradza korzystanie z podobnych rozwiązań w życiu codziennym – podczas testów zdarzało się, że sznurki maseczki owijały się nie wokół twarzy manekina, ale dookoła jego szyi. W prawdziwym życiu taki błąd miałby tragiczne konsekwencje, dlatego pozostaje nam samodzielne zakładanie masek i nadzieja, że inni również o nich nie zapomną.