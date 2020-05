Poważna awaria w Banku Millennium

Dla wielu osób bankowość internetowa jest obecnie jedynym sposobem na zarządzanie swoimi funduszami. Wczoraj wieczorem klienci Banku Millennium zaczęli mieć problemy w dostępie do swoich kont, które przeciągnęły się do dzisiejszego rana.

Wczoraj wieczorem niektórzy posiadacze kont bankowości internetowej w Banku Millennium zauważyli, że nie mogą się na nie zalogować. Nie działała ani aplikacja, ani przeglądarkowa wersja serwisu. Klienci narzekali na brak możliwości zrobienia przelewów, skorzystania z płatności kartą (aby ją autoryzować wymagane jest podanie odpowiedniego kodu w usłudze Millenet) oraz płatności przez Blik. Problem wystąpił na terenie całego kraju. Awarię na Twitterze potwierdził sam bank, który podkreślił, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem funkcjonalności systemu.



Mimo tego oświadczenia, w chwili pisania niniejszego artykułu dostęp do usług bankowych wciąż jest ograniczony – awaria trwa ponad 12 godzin. W komentarzach pod tweetem Banku Millennium użytkownicy proszą o przywrócenie dostępności usług i wymieniają się spostrzeżeniami na temat łączności z kontem. Niektórzy klienci zauważyli, że kłopoty z połączeniem występują jedynie podczas korzystania z usług konkretnych dostawców usług internetowych, co wskazywałoby na problemy z adresami DNS. Sam Bank Millennium na razie nie odniósł się do tych spostrzeżeń, a dostęp do bankowości elektronicznej pozostaje utrudniony.