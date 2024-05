TEST: Instant Vortex Plus Oven 13l Air Fry

Frytkownice beztłuszczowe stają się bardziej popularne i coraz chętniej zapraszamy je do naszych kuchni. Wybieramy te, które potrafią w mgnieniu oka upiec, usmażyć czy zgrillować warzywa, ryby czy słodkości – po prostu przygotować pyszny i zdrowy posiłek. Jednak mnogość dostępnych na rynku rozwiązań powoduje, że aby wybrać to idealnie dopasowane do naszych potrzeb, musielibyśmy kupić i przetestować bardzo wiele modeli. Na swój kuchenny warsztat wziąłem Instant Vortex Plus Oven 13l Air Fry.

W zestawie poza jednostką centralną otrzymujemy trzy blaszki – pełną oraz dwie z perforowanym dnem. Do tego klasyczne rożno, a także metalowy chwytak ułatwiający wyjmowanie gorących posiłków przygotowywanych w Instant Vortex Plus Oven 13l Air Fry. Jeśli dodamy do tego funkcje grillowania, pieczenia, opiekania, podgrzewania, rozmrażania, smażenia czy suszenia, to zdecydowanie najbliżej temu urządzeniu do multifunkcyjnego piekarnika.

Jeśli chodzi o budowę i obsługę, nie ma tutaj nic skomplikowanego. Piekarnik jest niewielkim prostopadłościanem o wymiarach 34,5 x 37,5 x 35 cm i wadze nieco ponad 7 kg. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej, a na froncie znajdują się drzwiczki ze szklanym okienkiem i wygodną rączką. Mimo sporej mobilności urządzenia, warto jednak znaleźć dla niego stałe miejsce na blacie kuchennym w okolicy gniazdka, gdyż kabel zasilający nie jest zbyt długi. Warto także podkreślić, że podczas rozgrzania do maksymalnej temperatury i kilkugodzinnej pracy, urządzenie może emitować ciepło, zatem najlepiej, aby nie stało obok innych urządzeń AGD czy szafek. Po włączeniu do prądu, Vortex Plus Oven 13l Air Fry ożywa i na cyferblacie pojawia się informacja o gotowości do pracy. Po umieszczeniu produktów we wnętrzu piekarnika, przy pomocy pokrętła możemy wybrać jedną z wybranych funkcji do przygotowania posiłku, określoną temperaturę oraz czas. Po włączeniu przycisku start, na ekranie natychmiast ruszy timer, a po upływie wybranego okresu, urządzenie samo się wyłączy.

Frytkownica pozwala na wybór jednego z dziewięciu trybów pracy: klasyczne pieczenie, smażenie, grillowanie czy opiekanie, bardziej przydatne odmrażanie czy suszenie, ale także korzystanie z obracającego się rożna. Ten ostatni mechanizm zdecydowanie podnosi walory Vortex Plus Oven 13l Air Fry. Najbardziej ukontentowani będą mięsożercy, gdyż kurczak czy pieczeń z rożna wychodzą doskonałe, ale można je także wykorzystać do opiekania warzyw czy ryb.

Niezaprzeczalną zaletą urządzenia jest wykorzystanie cyrkulacji gorącego powietrza. Jest to zupełnie inna metoda nagrzewania samego piekarnika oraz emitowania ciepła w trakcie procesu gotowania w stosunku do tradycyjnych, elektrycznych bądź gazowych piekarników. Vortex Plus Oven 13l Air Fry wykorzystuje niezwykle dużą moc, aby w kilka minut nagrzać urządzenie do żądanej temperatury i diametralnie skrócić czas przygotowania potraw. Jak podaje producent, korzystanie z Vortex Plus Oven 13l Air Fry skraca o 50% czas grillowania czy pieczenia, a także pozwala na 80% oszczędności energii w stosunku do tradycyjnych piekarników. Moje doświadczenie z tym urządzeniem jest zbyt krótkie, aby precyzyjnie określić niższe rachunki za energię elektryczną, ale skrócenie czasu przygotowania posiłku jest dość wyraźne. Ważnym aspektem jest także zakres temperatury – Vortex Plus Oven 13l Air Fry rozgrzewa się maksymalnie do 205 °C. Pewnie znajdą się kucharze, którzy upomną się o 220 czy 240 °C, jednak cyrkulacja gorącego powietrza wewnątrz piekarnika powoduje, że Vortex Plus Oven 13l Air Fry doskonale radzi sobie z ciastem francuskim czy pizzą neapolitańską. Wypieki te są odpowiednio chrupkie na zewnątrz i wilgotne w środku. Fanów zdrowego żywienia ucieszy fakt redukcji o 95% oleju w stosunku do tradycyjnej frytkownicy. Choć rozumiem, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, w mojej ocenie przygotowanie posiłków z minimalną ilością oleju czy oliwy zaspakajało moje kubki smakowe i zdecydowanie wydobywało walory smakowe tak z potraw słodkich, jak i wytrawnych.

Producent deklaruje, że Vortex Plus Oven 13l Air Fry ma pojemność 13 litrów, jest to jednak dość umowna wartość. Do dyspozycji mamy dwa poziomy pieczenia, zatem jednocześnie możemy przygotowywać np. rybę i warzywne dodatki, ale wypiekanie rogalików na dwóch blaszkach niestety nie będzie możliwe. Warto o tym pamiętać zwłaszcza podczas pieczenia, kiedy zawartość blaszki może zwiększać swoją objętość – zapach przypalonego ciasta w kuchni to nic przyjemnego, a i dodatkowe czyszczenie piekarnika nie jest idealnym sposobem spędzania czasu, zwłaszcza po smakowitym obiedzie. Śmiało mogę jednak powiedzieć, że Vortex Plus Oven 13l Air Fry jest w stanie przygotować dwie porcje obiadowe lub ciasto/ciastka dla dwóch osób. Należy także pamiętać, że podczas korzystania z rożna warto wsunąć blaszkę na skapujący tłuszcz.

Multicooker Vortex Plus Oven 13l Air Fry jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego piekarnika. Mnogość dostępnych programów – w tym rozmrażanie czy suszenie – tylko zwiększa tę przewagę. Natomiast mechanizm obrotowego rożna deklasuje wielu rywali. Użytkownicy docenią jego kompaktowe wymiary, zwłaszcza w niewielkiej kuchni. Pokochają go także osoby, które chcą przygotowywać różnorodne potrawy, ale nagrzewanie tradycyjnego piekarnika i ewentualne, późniejsze sprzątanie skutecznie ich odpędza od tego pomysłu. Zaletą są także niższe rachunki za energię elektryczną i mniejsze zużycie tłuszczu, które przemawiają za przygotowywaniem smacznych i zdrowych posiłków w domowym zaciszu.

Specyfikacja

CENA 749 PLN

749 PLN POJEMNOŚĆ 13 l

13 l MOC 1 450 – 1 700 W

1 450 – 1 700 W ZAKRES TEMPERATURY 35 – 205 °C

35 – 205 °C WYMIARY 35 x 34,5 x 37,5 cm

35 x 34,5 x 37,5 cm WAGA 7,2 kg