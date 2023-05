Płyty główne – czym powinna charakteryzować się dobra płyta główna do nowoczesnego komputera?

Płyta główna stanowi jeden z najważniejszych komponentów każdego komputera. Do niej wpina się pozostałe podzespoły i to właśnie na niej znajdują się układy sterujące wszystkimi innymi elementami. Chipset płyty głównej stanowi serce całego sprzętu. Nowoczesny komputer powinien być wyposażony w jak najnowszą płytę wspierającą równie mocne podzespoły.

Na co zwrócić uwagę, wybierając płytę główną?

Największe możliwości mają klienci, wybierający plyty główne na początku jako tę najważniejszą część komputera, do której zostaną dobrane kolejne komponenty. Pozwala to skompletować zestaw cechujący się wysoką wydajnością i bezawaryjnością. Chodzi o to, że niektóre modele płyt głównych są od razu przeznaczone „pod” konkretne modele procesorów oraz pamięci ram, np. atx gniazdo procesora pozwala na montaż procesorów obsługujących to konkretne gniazdo. Tego typu informacje są bardzo ważne i z reguły producent lub sprzedawca wymienia je w podstawowym opisie dotyczącym produktu. Szczegóły można zobaczyć w sklepie podczas przeglądania oferty, np. pod adresem https://www.sferis.pl/plyty-glowne-2894.

Płyty główne to dość drogie części komputerowe – nie powinno to nikogo dziwić, bo w końcu pełnią tak ważną rolę. Można jednak znaleźć droższe i tańsze oferty, co pozwoli dopasować zakup do swoich możliwości finansowych. Wybór płyty głównej uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od tego, do jakich celów służyć będzie komputer lub od wielkości obudowy. Bywa też tak, że konkretne płyty główne przeznaczone np. do procesorów intel będą tańsze dla starszych, ale wciąż często używanych i dostatecznie mocnych podzespołów tej firmy. Decydując się na skompletowanie nowoczesnego, gamingowego zestawu komputera trzeba liczyć się z większym wydatkiem. Na płycie głównej określonej klasy powinno się znaleźć gniazdo procesora intel core, musi zawierać nowoczesny design układów chłodzenia i posiadać liczne wewnętrzne złącza m.in. do podłączenia dobrej jakości, dedykowanej karty dźwiękowej.

Płyta główna – na jakie modele warto się zdecydować?

Standard płyty użytej w nowoczesnym komputerze powinien być jak najwyższy i jak najbardziej uniwersalny. Dotyczy to zarówno sprzętu przeznaczonego do gier, tworzenia grafiki, muzyki jak i pracy biurowej. Dla wielu osób nie ma znaczenia rodzaj gniazda, ale planując późniejszą rozbudowę komputera warto już na tym etapie sprawdzić, jakie są obsługiwane procesory i ogólne możliwości płyty głównej w zakresie modyfikacji (maksymalna pojemność pamięci, wydajny układ chłodzenia, jakościowa sekcja zasilania). Dzięki temu będzie można za jakiś czas bezpiecznie kupić mocniejszy procesor lub wybrać jedną z najnowocześniejszych kart graficznych. Płyta główna mająca duże możliwości będzie droższa i prawdopodobnie większa, ale mieszczące się na niej gniazdo procesora pozwoli na przyszłościowe wymiany i rozbudowę.

Dla osób, które starają się stworzyć dla siebie optymalny kącik do pracy, dobrym wyborem są płyty główne mieszczące się w mniejszych obudowach. Niewielka obudowa pozwala zmieścić komputer na biurku lub w specjalnej szufladzie. Przeważnie oznacza to jednak duże „upakowanie” podzespołów wewnątrz obudowy, przez co samodzielne modyfikowanie czy nawet czyszczenie z kurzu będzie dużo trudniejsze. W każdym przypadku należy sprawdzić, czy rodzaje złącz na płycie są kompatybilne z nowoczesnym sprzętem z założeniem ewentualnych zmian. Dotyczy to głównie często wymienianych komponentów takich jak pamięć ram czy karta graficzna. Rzadziej wymieniany jest układ dźwiękowy.