CES 2019: LG Signature OLED TV R – telewizor ze zwijanym ekranem

Składane ekrany będą jednym z najważniejszych trendów roku 2019. Samsung i inni producenci pracują nad giętkimi smartfonami, a LG postanowiło wziąć się za nieco większy sprzęt. Oto LG Signature OLED TV R – zwijany telewizor.

Gdy urządzenie jest w pełni rozwinięte, wygląda ono jak zwykły telewizor z 65-calowym ekranem. Wystarczy dotknąć jednego przycisku, aby ekran zaczął się zwijać i w pełni schował w wykonanej ze szczotkowanego aluminium, ozdobionej tkaniną podstawie. W bazie znajduje się soundbar Dolby Atmos o mocy 100 W, który może działać bez rozwinięcia ekranu – ponad obudowę wysuwa się wtedy jedynie wąski pasek matrycy OLED, który służy jako wyświetlacz dla zegara, odtwarzacza muzyki lub wybranych zdjęć.

Według LG ekran zastosowany w Signature OLED TV R wytrzyma 50 000 zwinięć i rozwinięć bez utraty swoich właściwości i ma oferować jakość obrazu podobną do standardowych matryc. Telewizor będzie pracował w rozdzielczości 4K. Jego cena nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że trafi on do sprzedaży w drugiej połowie bieżącego roku.

Oprócz tego nietypowego urządzenia firma zaprezentowała także resztę tegorocznej linii OLED i LED. Wszystkie nowe telewizory otrzymają wsparcie dla Apple AirPlay 2 i HomeKita oraz możliwość głosowego sterowania za pomocą Alexy – do tej pory produkty LG współpracowały jedynie z Asystentem Google.