PlayStation 5 oficjalnie zaprezentowane

Czekaliśmy na ten moment bardzo długo, ale w końcu Sony postanowiło odsłonić karty. We wczorajszym wydarzeniu zaprezentowana została nie tylko nowa konsola, ale także oficjalne akcesoria oraz gry, w które chcemy zagrać już dzisiaj.

PS5 charakteryzuje się czarno-białą konstrukcją o łagodnych, nowoczesnych liniach. Wbrew pozorom, sprzęt przystosowany jest do pracy zarówno w konfiguracji pionowej, jak i poziomej – chociaż boki urządzenia wyglądają na zakrzywione, na niektórych grafikach udostępnionych przez Sony widać wyraźnie, że PS5„leży” na podstawce. Konsola będzie dostępna w dwóch wersjach – klasycznej z napędem na dyski z grami oraz Digital Edition. Edycja cyfrowa wygląda podobnie do tej standardowej, chociaż oczywiście bez pionowego „slotu” na płyty oraz przycisku służącego do wysuwania nośnika; jest ona także zdecydowanie smuklejsza. Z przodu urządzenia znajduje się także jeden port USB-A i jeden USB-C.



W podobnym stylu utrzymane są oficjalne akcesoria PS5. Jedno z nich, kontroler DualSense, poznaliśmy już kilka miesięcy temu, a teraz dołączyło do niego kilka nowych gadżetów. Konsola otrzyma bezprzewodowy headset Pulse 3D ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego i podwójnymi mikrofonami z redukcją szumów, kamerę 1080p do streamingu rozgrywki przez internet, pilota do sterowania odtwarzaniem multimediów oraz stację ładowania padów DualSense. Podobnie jak w przypadku konsoli, nie znamy ani ceny poszczególnych dodatków, ani dokładnej daty ich wejścia na rynek.



Sony postanowiło natomiast zaprezentować wybrane tytuły, w które zagramy na PS5. Wśród nich znajdzie się kontynuacja ciepło przyjętego Horizon Zero Dawn zatytułowana Horizon Forbidden West, osadzona w uniwersum Marvela gra Spider-Man: Miles Morales, wyścigówka Gran Turismo 7, remaster Demon’s Souls, Hitman III czy SackBoy: A Big Adventure z sympatycznym bohaterem LittleBigPlanet w roli głównej. Na dodatek na PS5 zagramy w Project Athiaod Square Enix, Stray od Annapurna Interactive oraz nowy tytuł z serii Resident Evil. Na konsoli nie zabraknie również nieśmiertelnego GTAV.