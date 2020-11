PlayStation 4 będzie obsługiwało funkcje Remote Play z PS5

Na PS5 trafią prawie wszystkie gry z PS4, które na dodatek będą wyglądały lepiej i działały płynniej – czy w tym przypadku zachowanie starej konsoli będzie miało jakikolwiek sens? Okazuje się, że tak – urządzenie otrzymało specjalne wsparcie dla Remote Play, dzięki któremu zagramy w gry z PS5 w innym pomieszczeniu.

Sony potwierdziło dzisiaj, że funkcja Remote Play na PlayStation 4 właśnie wzbogaciła się o jedną nową opcję – możliwość strumieniowania gry z PS5 do innego pomieszczenia. Stara konsola będzie tutaj pełniła funkcję streamera; wystarczy, że podłączymy ją do telewizora i tej samej sieci, w której znajduje się nasze PS5. Do wyboru będzie przesyłanie zawartości w rozdzielczości 540p, 720p i 1080p.



Co ciekawe, strumieniowanie Remote Play otwiera przed nami możliwość gry w tytuły z PS5 za pomocą pada DualShock 4 – Sony wskazało, że na samym PS5 możemy skorzystać ze starszego pada jedynie w przypadku, gdy odpalamy grę z poprzedniej generacji. Funkcja zdalnego przesyłania zawartości z konsoli nowej generacji trafiła także do aplikacji Remote Play na Androida, iOS oraz pecety; na tej ostatniej platformie zagramy nawet w wersji HDR.



Przy okazji producent odpowiedział także na kilka pytań dotyczących nowych gier. Tytuły nie będą objęte regionalizacją, co umożliwi na przykład zakup i przejście gry, która nie ukazała się w oficjalnej europejskiej dystrybucji. Sony potwierdziło także, że konsola nie pozwoli nam odtworzyć gier zapisanych na nośnikach zewnętrznych.