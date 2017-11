MekaMon – robot bitewny sterowany smartfonem

Popularność zdalnie sterowanych modeli zabawek nigdy chyba nie zmaleje. Reach Robotics wie o tym doskonale, ponieważ właśnie wypuściło na rynek miniaturowego czworonożnego robota o nazwie MekaMon, który za sprawą rzeczywistości rozszerzonej przekształca się w maszynę bojową.

Kształtem MekaMon przypomina nieco Tachikomy znane z mangi Ghost in the Shell. Robociki poruszają się na czterech długich odnóżach, które umożliwiają im pokonywanie niewielkich przeszkód. Ruchy zabawki kontrolowane są za pomocą aplikacji na iOS i Androida, a sterowanie nie ogranicza się do wybrania kierunku, ale również sposobu poruszania się. Roboty potrafią także przykucać za przeszkodami, przewracać na grzbiet i wykonywać masę zabawnych ruchów. Plastikową zbroję mecha można personalizować za pomocą szeregu dodatków.

Robot to jednak tylko połowa zabawy. Jej nieodłączną częścią jest aplikacja AR, w której MekaMon zostaje uzbrojony w cały arsenał futurystycznych broni, tarcz i innych gadżetów. Uzbrojenie robota można dostosować do swojego stylu gry lub specyfiki oponenta, z którym będziemy walczyć. Potyczka pomiędzy dwoma robotami odbywa się zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w rzeczywistości rozszerzonej. Aplikacja wykorzystuje aparat fotograficzny do stworzenia areny zmagań, a przedmioty znajdujące się w pokoju mogą służyć jako zasłony terenowe lub strategiczne punkty szturmowe. Zabawka kosztuje 300 USD (1 100 PLN) i dostępna jest w Apple Store.