Pixel Buds A-Series oficjalnie

O tym, że Google miało w planach wprowadzenie na rynek nowych słuchawek true wireless, wiemy nie od dziś – firmie udało się samodzielnie „zaspoilerować” ich premierę. Teraz poznaliśmy oficjalną specyfikację urządzenia, łącznie z jego zadziwiająco niską ceną.

Nowa seria Pixel Buds wygląda podobnie do tej poprzedniej, zaprezentowanej w zeszłym roku, ale została udoskonalona pod względem ergonomii. Google wskazuje, że douszne silikonowe końcówki powinny teraz lepiej przylegać do ścian kanału słuchowego, zaś haczyki zabezpieczające je przed wyślizgiwaniem się są krótsze i miększe, przez co mają mniej uciskać małżowiny. Słuchawki mogą pochwalić się wodoodpornością na poziomie IPX4, co oznacza, że wytrzymają deszcz lub zapocenie. Jedno ładowanie starcza na 5 godzin słuchania muzyki, a etui ładujące wydłuża ten czas do 24 godzin. By uzyskać kolejne trzy godziny korzystania, wystarczy 15 minut uzupełniania baterii.



Każda z wkładek Pixel Buds A-Series łączy się z telefonem oddzielnie, więc możemy korzystać z obydwu słuchawek jednocześnie lub tylko z jednej z nich. Za reprodukcję dźwięku odpowiedzialne są przetworniki o średnicy 12 mm z funkcją Bass Boost, a za przekazywanie głosu – mikrofony obsługujące technologię Adaptive Sound, automatycznie dostosowującą głośność odtwarzania muzyki do poziomu hałasu tła. Nie zabrakło także wsparcia dla Asystenta Google: przywołamy go za pomocą komendy „Hej, Google”, a w połączeniu z urządzeniem działającym na Androidzie potrafi on przyjąć rolę tłumacza w ponad 40 językach.



Jednym z najbardziej intrygujących aspektów Pixel Buds A-Series jest ich cena. Słuchawki kosztują zaledwie 100 USD (ok. 370 PLN), czyli o 80 dolarów mniej niż poprzednia generacja. Są one dostępne w przedsprzedaży na rynku amerykańskim i kanadyjskim, a do wyboru mamy dwa kolory: biały i zielony.