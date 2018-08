Logitech MX Vertical – pionowa mysz

Nawet tak pozornie prosta czynność, jaką jest prawidłowe korzystanie z komputerowej myszy, potrafi przysporzyć problemów. Jeśli regularnie trzymamy nadgarstek w niewłaściwej pozycji, możemy nabawić się chorób stawów i chronicznego bólu. Logitech właśnie zaprezentował MX Vertical, ergonomiczną mysz chroniącą przed tym nieciekawym scenariuszem.

Logitech od lat prowadzi eksperymenty w zakresie stworzenia jak najbardziej ergonomicznej myszy. Ich owocem jest MX Vertical – mysz osadzona na plastikowej podstawie pod kątem 57 stopni w stosunku do powierzchni biurka. Według producenta takie ułożenie dłoni podczas pracy o 10% zmniejsza napięcie mięśniowe i redukuje ryzyko powstania zwyrodnień nadgarstka i stawu łokciowego u osób, które spędzają długi czas przy komputerze. Mysz wyposażona jest ponadto w czuły sensor do 4 000 DPI. Dzięki niemu podczas korzystania z urządzenia nie trzeba wykonywać obszernych ruchów dłonią, co dodatkowo chroni przed zmęczeniem mięśni. Czułość myszy można regulować za pomocą przycisku umieszczonego na jej górnej krawędzi. Oprócz prac biurowych można wykorzystywać ją również do gier, które nie wymagają szybkiego klikania.

MX Vertical to pierwsza mysz z linii MX wyposażona w możliwość ładowania za pomocą portu USB-C. Jedno ładowanie ma starczyć na maksymalnie cztery miesiące pracy. Mysz jest zgodna z wprowadzonym przez Logitech oprogramowaniem Flow, które umożliwia jednoczesną pracę na kilku urządzeniach. MX Vertical trafi do sklepów w przyszłym miesiącu, ale już dziś można zamówić ją w przedsprzedaży na stronie producenta. Sprzęt kosztuje 100 USD (ok. 380 PLN).