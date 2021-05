Pixel Buds A-Series na przecieku… od Google

W świecie technologii przecieki są czymś normalnym – proces powstawania nowego sprzętu, od jego projektu aż po samo wykonanie, składa się z tak wielu etapów, że trudno całkowicie zapanować nad każdym z nich. Stosunkowo rzadko zdarza się jednak, że jego autorem jest sam producent.

Sytuacja ta przydarzyła się Google, które wczoraj pochwaliło się bezprzewodowymi słuchawkami Pixel Buds A-Series na oficjalnym Twitterze Androida. Post prezentował białe wkładki w etui ładującym i ogłaszał, że otrzymały one ulepszoną technologię Fast Pair, umożliwiającą łatwiejsze łączenie słuchawek z urządzeniem mobilnym na Androidzie 6.0 i nowszym. Tweet chwalił także wysokiej jakości dźwięk, jakiego mają dostarczać Pixel Buds A-Series, oraz zachęcał do ich zakupu.



Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jeden problem – Pixel Buds A-Series nie weszły jeszcze do sprzedaży. Do tej pory Google nie wskazało nawet oficjalnej specyfikacji, ceny i daty premiery słuchawek. Zamieszczony na Twitterze post okazał się zatem mocno przedwczesny i, co nie powinno nikogo dziwić, szybko zniknął z internetu – ale nie na tyle szybko, by nie dostrzegli go użytkownicy z całego świata.



Co ciekawe, Pixel Buds A-Series stały się przedmiotem jeszcze jednego, wcześniejszego przecieku. W kwietniowym newsletterze dotyczącym produktów Google Nest przez przypadek znalazło się zdjęcie przedstawiające słuchawki utrzymane w zielonej wersji kolorystycznej. Prawdziwą niespodzianką pozostaje zatem cena i data premiery sprzętu…