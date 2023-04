Pierwszy, duży pakiet aktualizacji dla OPPO Find N2 Flip dostępny

OPPO wdrożyło pierwszą aktualizację oprogramowania smartfona OPPO Find N2 Flip, która zwiększa funkcjonalność ekranu zewnętrznego. Efektem współpracy ze Spotify jest widżet, który pozwala korzystać z najważniejszych funkcji aplikacji bez konieczności rozkładania urządzenia. Ponadto inżynierowie OPPO zadbali o możliwość szybkiej odpowiedzi za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst tzw. Speech-to-Text. Teraz głosowo można odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną m.in. w aplikacjach WhatsApp czy Messenger. Aktualizacja jest już oficjalnie dostępna w Polsce.

Dla OPPO Find N2 Flip to pierwsza tak duża aktualizacja od jego międzynarodowej premiery w lutym 2023 roku. Inżynierowie marki pracowali w szczególności nad stabilnością oraz wydajnością sytemu pionowo składanego smartfona, a także stabilnością połączenia telefonicznego. Skupili się również na wprowadzeniu ulepszeń do ekranu zewnętrznego, który jest aktualnie największym spośród składanych smartfonów typu flip.

Aby zapewnić posiadaczom smartfona OPPO Find N2 Flip najwyższy komfort, OPPO poprawiło płynność ruchu na wyświetlaczu ekranu zewnętrznego. Odpowiadając na ich potrzeby, marka, w ramach współpracy ze Spotify, dodała do niego widżet Spotify. Pozwoli on na komfortowe odtwarzanie, swobodne przełączenie playlist, a takżę pomijanie, pauzowanie i polubienie utworów czy podcastu bez konieczności otwierania telefonu. Żeby uruchomić ten widżet, wystarczy przejść do ustawienia widżetów ekranowych, a następnie dodać „Odtwarzacz kieszonkowy”.

Nową funkcją w ekranie zewnętrznym OPPO Find N2 Flip jest zmiana mowy na tekst, czyli Speech-to-Text. Dzięki niej głosowo można odpowiedzieć na wiadomość, którą użytkownik otrzyma w aplikacji Messenger, WhatsApp, Messages by Google, Telegram oraz LINE. Funkcja obsługuje 50 języków. Opcja ta automatycznie zaktualizuje się na smartfonie OPPO.