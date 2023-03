Pierwsza podstawka pod MacBooka z regulacją wysokości, kompatybilna z MagSafe

HiRise Pro to nowe akcesorium do MacBooków autorstwa TwelveSouth. Robi to, czego nie potrafią klasyczne podstawki: reguluje się w górę i w dół do idealnej wysokości do rozmów wideo na poziomie oczu lub do wyrównania z wyświetlaczem zewnętrznym. HiRise Pro to także pierwsza i jedyna podstawka, która dyskretnie trzyma ładowarkę MagSafe, zapewniając usprawnioną przestrzeń roboczą. Pokryty metalem i skórą stojak z regulacją wysokości doskonale pasuje do innych akcesoriów Apple.

Regulacja od 6 do 15 cm wysokości pozwala na bardziej ergonomiczną konfigurację biurka. Podnosi zarazem kamerę internetową na wysokość oczu, aby wyglądać jak najlepiej podczas rozmów wideo. HiRise Pro pasuje do wszystkich laptopów i MacBooków od 11-calowego Air do 16-calowego Pro.