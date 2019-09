Facebook rozszerza linię produktową Portal

Facebook Portal nie zdobył takiego rozgłosu, jaki planowano – po skandalu z Cambridge Analytica wielu użytkowników wolało zainwestować w konkurencyjne głośniki smart home. Niedawno okazało się, że niektóre z nich i tak podsłuchiwały ich rozmowy i przesyłały ich urywki do osób trzecich, więc może teraz sprzęt Facebooka zyska większą popularność?

Obok klasycznego ekranu Portal o 10-calowej przekątnej, w linii pojawi się także jego pomniejszona wersja, Portal Mini. Otrzyma on 8-calowy wyświetlacz. Obydwa nowe urządzenia otrzymają dodatkowe opcje prywatności – w domyślnym ustawieniu ich kamerki i mikrofony mają być wyłączone, a obiektyw będzie mógł być zasłonięty dołączoną zaślepką. Trzecim urządzeniem z serii będzie Portal TV, przystawka, która zamieni ekran podłączonego telewizora w wyświetlacz Portal.

Urządzenia działają na Amazon Alexie i potrafią robić wszystko to, co inteligentne głośniki wyposażone w tę asystentkę, a ponadto otrzymały inteligentną kamerę śledzącą twarz użytkownika podczas wideorozmowy. Do standardowych czatów dołączyła obsługa WhatsAppa, umożliwiająca wykonywanie zaszyfrowanych połączeń. Samodzielne Portale mogą także łączyć się z Facebookiem i wyświetlać zdjęcia oraz filmy z profilu zalogowanego użytkownika.

Nowy Portal został wyceniony na 180 USD (ok. 700 PLN), Portal Mini na 130 USD (ok. 500 PLN), a Portal TV – 150 USD (ok. 590 PLN). Na początek trafią one do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Australii i Nowej Zelandii. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek pojawią się one w Polsce.