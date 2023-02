Cztery nowe gry w PlayStation Plus Essential w lutym

Firma Sony przedstawiła ofertę subskrypcji PlayStation Plus w lutym. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać cztery gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2: Beyond Light, a także Mafia: Definitive Edition. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 7 lutego 2023 roku.

Evil Dead: The Game

W Evil Dead: The Game gracze wcielą się w jednego z czterech ocalałych, którzy muszą eksplorować i zdobywać kluczowe przedmioty, aby zamknąć wyrwę między światami i powstrzymać wychodzące z niej zło.

OlliOlliWorld

W OlliOlliWorld gracze przemierzą zachwycający i dziwny świat, wykonując misje, podejmując wyzwania i napotykając nowych przyjaciół na swojej drodze.

Destiny 2: Beyond Light

Destiny 2: Beyond Light to dodatek do kultowego shootera osadzonego w konwencji sci-fi. Gracze wcielą się w Strażników odkrywających Europę i zmierzą się z potężnym Eramisem, Mrocznym Kellem.

Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition to remake kultowego tytułu z 2002 roku, osadzonego w Ameryce lat 30. Gracze zostaną wciągnięci w wir wydarzeń w trakcie niespokojnego okresu prohibicji i wojen gangów.