Aplikacja DoubleTake trafia na iPhone’a

Potrójne i poczwórne kamery w telefonach znacząco zwiększają ich fotograficzne możliwości, ale rzadko kiedy mamy okazję skorzystać z kilku „oczek” naraz. Deweloper aplikacji fotograficznych Filmic postanowił to wykorzystać i stworzyć DoubleTake – darmową apkę na iOS.

DoubleTake pozwala na nagrywanie wideo z dwóch obiektywów jednocześnie. Podczas korzystania użytkownik dysponuje podglądem tego, co widzi każda kamerka. Do wyboru mamy kilka trybów wyświetlania: podzielony ekran lub zagnieżdżony obraz, czyli mniejsze okienko osadzone w większym. W zależności od wybranego trybu nagrywana zawartość zapisywana jest w osobnych plikach o formacie obrazu 16:9 lub jako jeden film. Maksymalna rozdzielczość nakręconego materiału to 1080p i 24, 25 lub 30 kl./s – ze względu na ograniczenia sprzętowe DoubleTake nie obsługuje 4K.

Aplikacja może działać na telefonach dwóch ostatnich generacji z zainstalowanym iOS 13: Xs, Xs Max i Xr oraz 11, 11 Pro i 11 Pro Max. W tym pierwszym przypadku umożliwia ona jednoczesne nagrywanie wyłącznie za pomocą kamerki do selfie i jednego z tylnych aparatów, ale najnowszych iPhone’ów nie dotyczą te ograniczenia – tutaj możemy skorzystać na przykład z teleobiektywu i obiektywu szerokokątnego. DoubleTake znajdziemy już w App Store. Aplikacja jest darmowa, a deweloper obiecuje, że nie będzie dodawał do niej płatnych funkcji. Możliwość nagrywania dwoma kamerami jednocześnie już wkrótce trafi również do flagowego produktu Filmic, popularnej apki Filmic Pro.