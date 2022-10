Wynieś MacBooka na wyższy poziom z gadżetem Twelve South

Dodatkowe akcesoria do laptopów pozwalają na bardziej komfortową pracę i umożliwiają stworzenie wygodnego stanowiska pracy. Podstawka Twelve South Curve Flex pomoże „wynieść” ekran i kamerę MacBooka na wysokość około 60 cm powyżej powierzchni blatu.

Docenimy to zwłaszcza podczas transmisji wideo, czy pokazywania prezentacji swojemu zespołowi. Jeśli korzystamy z zewnętrznej klawiatury i myszki, nasz laptop umiejscowiony na wysokości naszego wzroku, będzie wygodnym monitorem. Jeśli preferujemy stojący tryb pracy, możemy skorzystać z opcji ustawienia nachylenia klawiatury — maksymalnie pod kątem 45 stopni. Dzięki temu wygodnie oprzemy łokcie na blacie biurka. Twelve South Curve Flex wykonany jest z wytrzymałego aluminium. Do wyboru mamy dwa kolory: biały i czarny, oba w wariancie mat. Stopa podstawki pokryta jest antypoślizgowym materiałem, tak aby była stabilna i nie porysowała biurka. Z kolei powierzchnia, na której umieszczamy MacBooka, wykończona jest miękkim tworzywem, które eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia obudowy komputera i poprawia stabilność całej konstrukcji.

Nowy stojak Twelve South do MacBooka pozwala na dowolne ustawienie wysokości laptopa oraz kąta nachylenia klawiatury. W razie konieczności możemy go szybko złożyć i zabrać ze sobą. Stojak dostępny jest w cenie ok. 380 PLN.