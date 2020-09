Październik w HBO GO – nowe filmy i seriale

Październik w HBO GO przyniesie dużą różnorodność premier zarówno serialowych, jak i filmowych. Będą pośród nich produkcje obyczajowe, komediowe, kryminalne, przygodowe i bogata lista nowości dokumentalnych.

Wśród premier serialowych znajdzie się między innymi szwedzka produkcja HBO Europe zrealizowana na podstawie głośnego bestsellera Fredrika Backmana Miasto niedźwiedzia. Jest to wyreżyserowana przez wielokrotnie nagradzanego Petera Grönlunda opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały, a także ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Inną premierą nadchodzącego miesiąca będzie serial HBO Od nowa o odnoszącej sukcesy terapeutce, której idealne życie z dnia na dzień wywraca się do góry nogami. Na ekranie zobaczymy doskonałych aktorów w rolach głównych Nicole Kidman oraz Hugh Grant, a partnerują im Edgar Ramírez czy Donald Sutherland. Inną produkcją z lubianym i docenianym aktorem w roli głównej będzie też serial Na poboczu, w którym w postaćcharyzmatycznego polityka Petera Laurence’a, bez skrupułów i wyrzutów sumienia dążącego do zrealizowania własnego programu politycznego, zagra Hugh Laurie. Dla miłośników komedii przygotowana została premiera komediowego mockumentu pt. Inni rodzice, skupiającego się na grupie świeżo upieczonych i przyszłych rodziców, którzy próbują założyć idealne przedszkole. A widzowie, którzy mają ochotę na historię miłosną będą mogli sięgnąć po Trygonometrię – kameralny serial przedstawiający współczesną historię pewnego miłosnego trójkąta.

Z nowymi sezonami powrócą do HBO GO Hiszpańska księżniczka, czyli historia o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora oraz serial Cinemax Wojownik opowiadający o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny. Natomiast fani żywych trupów ucieszą się na pewno z premiery dziesiątego już sezonu serialu The Walking Dead.

Październik w HBO GO to także nowe filmy. Miesiąc rozpocznie się od premiery filmu Mroczne wody, w którym nagrodzony ostatnio statuetką Emmy Mark Ruffalo wcieli się w adwokata wytaczającego pozew przeciwko chemicznemu gigantowi. Fanom kina akcji i dynamicznego tempa powinien przypaść do gustu jeden z ostatnich filmów Chadwicka Bosemana – 21 mostów, w którym aktor ten występuje w roli zhańbionego detektywa nowojorskiej policji, który dostaje szanse na odkupienie i zrobi wszystko, żeby dorwać zabójców policjantów. Inną pozycją na jesienny wieczór będzie też Ucieczka z Pretorii, a w niej Daniel Radcliffe oraz Daniel Webber jako dwóch południowoafrykańskich opozycjonistów, którzy postanawiają uciec z więzienia o podwyższonym rygorze. Nie zabraknie też filmów z kobietami w rolach głównych. Będą wśród nich Małe kobietki, czyli najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Zobaczymy w niej Saoirse Ronan, Emmę Watson, Elizę Scanlen, Laurę Dern czy Meryl Streep. Kolejną premierą będą Ślicznotki z Jennifer Lopez w roli doświadczonej striptizerki, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street.

W październiku w HBO GO swoje premiery będą miały także poruszające filmy dokumentalne. Będzie wśród nich nagradzany polski film dokumentalny HBO Europe Lekcja miłości, który przedstawi historię Joli – kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą. To jednak nie jedyna europejska produkcja, która zadebiutuje w tym miesiącu w serwisie. Inną jest węgierski obraz Powrót do Epipo, odsłaniający mroczne tajemnice kultowego węgierskiego letniego obozu dla dzieci i młodzieży, gdzie przez lata dochodziło do upokarzania i wielu nadużyć, czy rumuński Acasa, mój dom opowieść o romskiej rodzinie, która po dwóch dekadach życia w zgodzie z naturą w delcie Bukaresztu zostaje zmuszona do przeniesienia się do miasta. Kolejnym dokumentem będzie czeski film Niesieni muzyką przedstawiający historię niezwykłych muzyków z zespołu ‘The Tap Tap‘. Grupa została założona przeszło 20 lat temu przez Šimona Ornesta, aby dać osobom niepełnosprawnym szansę na odniesienie sukcesu i walczyć ze stygmatyzacją i uprzedzeniami. Natomiast na widzów zainteresowanych polityką czekają premiery amerykańskich filmów, m.in. Idealna brońo problemie wzrostu znaczenia i częstotliwości cyberwojen we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz 537 głosów– filmu będący swoistą kroniką politycznych machinacji, które doprowadziły do bezprecedensowego, spornego wyniku wyborów prezydenckich w USA w 2000 r.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w październiku:

Nowe seriale:

Inni rodzice I oraz II (Andere Eltern Other Parents I-II) – dwa sezony komediowego mockumentu, skupiającego się na grupie świeżo upieczonych i przyszłych rodziców, którzy próbują założyć idealne przedszkole – premiera: 1 października, oba sezony

The Walking Dead X – dziesiąty sezon serialu o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie – premiera: 1 października, odc. 1-15; 31 października – odc. 16

Wojownik II (Warrior II) – drugi sezon serialu Cinemax o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny – premiera: 3 października

(The Spanish Princess II) – drugi sezon serialu opowiadającego o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora – premiera: 12 października Miasto niedźwiedzia (Bjornstad aka. Beartown) – nowy serial HBO Europe; opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały i ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Ekranizacja głośnego bestsellera Fredrika Backmana – premiera: 18 października, odc.1-2, kolejne co tydzień po jednym

Na poboczu (Roadkill) – prywatne życie charyzmatycznego polityka Petera Laurence’a zaczyna się rozpadać, podczas gdy bez skrupułów i wyrzutów sumienia prze on do przodu, by zrealizować własny program polityczny. Hugh Laurie w roli głównej – premiera: 19 października

Nowe odcinki seriali:

Wychowane przez wilki (Raised by Wolves) – nowy serial sci-fi wyprodukowany przez Ridleya Scotta, opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowywanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie – odcinek finałowy: 2 października

(Room 104 IV) – czwarty sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach; antologia stworzona przez braci Jaya i Marka Duplassów – odcinek finałowy: 10 października Kraina Lovecrafta (Lovecraft Country) – serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule, zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50-tych. Za produkcję odpowiadają m.in. Misha Green, J.J. Abrams oraz Jordan Peele – odcinek finałowy: 19 października

(The Third Day) – składający się z dwóch części – „Lato” i „Zima” – miniserial HBO, który podąża za dwójką bohaterów granych przez Jude’a Law oraz Naomie Harris – odcinek finałowy: 20 października Patria – tocząca się na przestrzeni przeszło trzydziestu lat opowieść osadzona w Kraju Basków. Przedstawia historię opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Serial HBO Europe jest ekranizacją powieści Fernando Aramburu

Tacy właśnie jesteśmy (We Are Who We Are) – serial HBO, opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich dzieciaków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Jego twórca, nominowany do Oscara Luca Guadagnino, po raz pierwszy przenosi swój wyjątkowy kinowy styl na mały ekran

Prezydent z kreskówki III (Our Ccartoon President III) – kolejne odcinki animowana parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa i jego grupy jego doradców i członków rodziny

Nowości filmowe:

Mroczne wody (Dark Waters) – Mark Ruffalo jako adwokat korporacyjny, który wytacza pozew przeciwko chemicznemu gigantowi. W pozostałych rolach Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman – premiera: 4 października

(Escape from Pretoria) – Daniel Radcliffe oraz Daniel Webber jako dwóch południowoafrykańskich opozycjonistów, którzy postanawiają uciec z więzienia o podwyższonym rygorze – premiera: 10 października Małe kobietki (Little Women (2019)) – najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada – premiera: 11 października

(Hustlers) – Jennifer Lopez jako doświadczona striptizerka, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street. W pozostałych rolach Constance Wu i Julia Stiles – premiera: 18 października 21 mostów (21 Bridges) – zhańbiony detektyw nowojorskiej policji otrzymuje szansą na odkupienie. Teraz zrobi wszystko, żeby dorwać zabójców policjantów. Chadwick Boseman w głównej roli, partnerują mu J.K. Simmons, Sienna Miller, Taylor Kitsch i Keith David – premiera: 25 października

Niech gadają (Let Them All Talk) – produkcja HBO MAX, historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Meryl Streep w głównej roli – premiera: 25 października

Dla najmłodszych:

Agent Binky: Pets of Universe – Binky, należący do tajnej agencji kot domowy, oraz grupa jego przyjaciół mają za zadanie chronić swoich ludzkich towarzyszy oraz “stację kosmiczną” przed “przybyszami z obcej planety” – premiera: 2 października

– Binky, należący do tajnej agencji kot domowy, oraz grupa jego przyjaciół mają za zadanie chronić swoich ludzkich towarzyszy oraz “stację kosmiczną” przed “przybyszami z obcej planety” – premiera: 2 października Lamput I oraz III – Lamput, kreatywne stworzenie, które występuje pod postacią niezwykle elastycznej substancji, nieustająco ucieka z laboratorium, w którym powstało. Czy Specjalista i Chudszy Doktorek zdołają go odnaleźć i sprowadzić z powrotem? – premiera: 9 października

– Lamput, kreatywne stworzenie, które występuje pod postacią niezwykle elastycznej substancji, nieustająco ucieka z laboratorium, w którym powstało. Czy Specjalista i Chudszy Doktorek zdołają go odnaleźć i sprowadzić z powrotem? – premiera: 9 października Power Players I – przygody 9-letniego chłopca, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Razem z grupą swoich przyjaciół muszą stawić czoła wrogom –premiera: 16 października

– przygody 9-letniego chłopca, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Razem z grupą swoich przyjaciół muszą stawić czoła wrogom –premiera: 16 października Pan Magoo – przygody przemiłego i uprzejmego starszego pana, który cały czas upiera się, że nie potrzebuje okularów. A przez swoją wadę wzroku raz po raz wpada w niezwykłe tarapaty – premiera: 23 października

– przygody przemiłego i uprzejmego starszego pana, który cały czas upiera się, że nie potrzebuje okularów. A przez swoją wadę wzroku raz po raz wpada w niezwykłe tarapaty – premiera: 23 października Taffy – kolejne odcinki serialu animowanego o małym szopie praczu, który udając kota znajduje schronienie w posiadłości bogatej, starszej pani. Swoją nową właścicielkę udaje mu się oszukać, ale nie jej czujnego psa – premiera: 30 października

Seriale i filmy dokumentalne:

Dobre rady Johna Wilsona (How to with John Wilson) – komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka – premiera: 24 października

(How to with John Wilson) – komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka – premiera: 24 października Przysięga (The Vow) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy – odcinek finałowy: 19 października

(The Vow) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy – odcinek finałowy: 19 października Axios III – kolejne odcinki trzeciego sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.

Habla now: Latynosi mają głos – przełomowy program informacyjny i dokumentalny, który przedstawia tematy społeczne. Produkcja HBO prezentuje wywiady z bohaterami życia codziennego, inspirującymi celebrytami oraz wpływowymi Latynosami ze wszystkich środowisk – premiera: 1 października

– przełomowy program informacyjny i dokumentalny, który przedstawia tematy społeczne. Produkcja HBO prezentuje wywiady z bohaterami życia codziennego, inspirującymi celebrytami oraz wpływowymi Latynosami ze wszystkich środowisk – premiera: 1 października Lekcja miłości – historia o odwadze, miłości i pasji. Nagradzany polski film dokumentalny HBO Europe przedstawia historię Joli – kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą – premiera: 4 października

– historia o odwadze, miłości i pasji. Nagradzany polski film dokumentalny HBO Europe przedstawia historię Joli – kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą – premiera: 4 października Acasa, mój dom (Acasa, My home) – po dwóch dekadach życia w zgodzie z naturą w delcie Bukaresztu, romska rodzina zostaje zmuszona do przeniesienia się do miasta. Najnowszy rumuńśki film dokumentalny HBO Europe, produkcja nagrodzona w Sundance oraz Krakowskim Festiwalu Filmowym – premiera: 15 października

(Wild Card: The Downfall of a Radio Loudmouth) – historia popularnego nowojorskiego gospodarza radiowego, którego błyskotliwa kariera zakończyła się za sprawą uzależnienia od hazardu – premiera: 15 października Idealna broń (The Perfect Weapon) – dokument HBO przedstawiający problem wzrostu znaczenia i częstotliwości cyberwojen we współczesnych stosunkach międzynarodowych – premiera: 17 października

(Postizeni Muzikou (aka. Two roads)) – czeski film dokumentalny HBO Europe przedstawiający historię niezwykłych muzyków z zespołu ‘The Tap Tap‘. Grupa została założona przeszło 20 lat temu przez Šimona Ornesta, aby dać osobom niepełnosprawnym szansę na odniesienie sukcesu i walczyć ze stygmatyzacją i uprzedzeniami – premiera: 22 października Siempre, Luis – dokument HBO będący inspirującym portretem emigranta z Puerto Rico, który przez ponad trzy dekady pomagał kształtować politykę Nowego Jorku – premiera: 22 października

(537 votes) – film dokumentalny HBO będący swoistą kroniką politycznych machinacji, które doprowadziły do bezprecedensowego, spornego wyniku wyborów prezydenckich w USA w 2000 r. Doszło wtedy do chaotycznego przeliczenia głosów na Florydzie zakończonego wygraną George’a W. Busha, który zdobył 537 głosów więcej – premiera: 22 października Amerykańska dusza (The Soul of America) – dokument koncentrujący się na wpływie takich zjawisk jak ruch sufrażystek, maccartyzm czy ruch na rzecz praw obywatelskich działający w latach 60. poprzedniego wieku na życie i politykę we współczesnych Stanach Zjednoczonych – premiera: 28 października

Październikowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 października

Inni rodzice, odc. 1-7 (cały sezon)

Inni rodzice II, odc. 1-8 (cały sezon)

The Walking Dead X, odc. 1-15

Mężczyzna, który spadł z nieba

Czarny kapelusz

Rajskie wzgórza

Spokojna kraina, dobrzy ludzie

Ruby

Virago

Powrót do Epipo

Habla now: Latynosi mają głos

2 października

Wychowane przez wilki, odc. 10

Agent Binky: Pets of Universe, odc. 1-24

Replikanci

Na planie, odc. 872

3 października

Trygonometria, odc. 1-8 (cały sezon)

Wojownik II, odc. 1

Pokój 104 IV, odc. 11

Ojciec

Jakub, Mimmi i gadające psy

4 października

Patria, odc. 3

Mroczne wody

Siła ognia

Lekcja miłości

5 października

Przysięga, odc. 7

Kraina Lovecrafta, odc. 8

Prezydent z kreskówki III, odc. 12

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 25

Axios III, odc. 14

Lara Croft: Tomb Raider: Kolebka życia

Kombinatorzy

6 października

Dzień trzeci, odc. 4

Tacy właśnie jesteśmy, odc. 4

8 października

Dawka szczęścia

9 października

Constantine

Na planie, odc. 873

Lamput, odc. 1-19

Lamput III, odc. 1-20

Baranek Shaun II, odc. 1-40 (powrót)

Baranek Shaun III, odc. 1-20 (powrót)

Baranek Shaun IV, odc. 1-30 (powrót)

Baranek Shaun V, odc. 1-20 (powrót)

10 października

Wojownik II, odc. 2

Pokój 104 IV, odc. 12

Ucieczka z Pretorii

Paskudy. UglyDolls

Biały, biały dzień

11 października

Patria, odc. 4

Małe kobietki

Wyrok

12 października

Hiszpańska księżniczka II, odc. 1

Przysięga, odc. 8

Kraina Lovecrafta, odc. 9

Prezydent z kreskówki III, odc. 13

Axios III, odc. 15

Midnight Express

Złote rybki

13 października

Dzień trzeci, odc. 5

Tacy właśnie jesteśmy, odc. 5

14 października

Marzyciele, czyli potęga wyobraźni

15 października

Acasa, mój dom

16 października

Power Players, odc. 1-25

Na planie, odc. 874

17 października

Wojownik II, odc. 3

Był sobie pies 2

Dorośli w pokoju

Idealna broń

18 października

Miasto niedźwiedzia, odc. 1-2

Patria, odc. 5

Wyspa fantazji

Ślicznotki

Oleg

19 października

Na poboczu, odc. 1

Hiszpańska księżniczka II, odc. 2

Przysięga, odc. 9

Kraina Lovecrafta, odc. 10

Prezydent z kreskówki III, odc. 14

Axios III, odc. 16

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 26

Chłopiec z bronią

20 października

Dzień trzeci, odc. 6

Tacy właśnie jesteśmy, odc. 6

21 października

Tatuś

22 października

537 głosów

Jack Ryan: Teoria chaosu

Niesieni muzyką

Siempre, Luis

23 października

Pan Magoo, odc. 1-39

Jack Reacher: Jednym strzałem

Na planie, odc. 875

24 października

Dobre rady Johna Wilsona, odc. 1

Wojownik II, odc. 4

Iniemamocni (powrót)

Iniemamocni 2 (powrót)

Nobadi

Niech gadają

25 października

Miasto niedźwiedzia, odc. 3

Patria, odc. 6

21 mostów

Asystentka

Moje jezioro

To: Rozdział 2

Niech gadają

26 października

Od nowa, odc. 1

Na poboczu, odc. 2

Hiszpańska księżniczka II, odc. 3

Prezydent z kreskówki III, odc. 15

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 27

Wolny dzień Ferrisa Buellera

Marona – psia opowieść

27 października

Tacy właśnie jesteśmy, odc. 7

28 października

Amerykańska dusza

29 października

Ojai w ogniu: Nasza opowieść

Zodiak

30 października

Kolor z przestworzy

Szczęśliwe chwile

Taffy, odc. 40-78

Wallace i Gromit: Golenie owiec (powrót)

Wallace i Gromit: Podróż na Księżyc (powrót)

Wallace i Gromit: Kwestia tycia i śmierci (powrót)

Wallace i Gromit: Wściekłe gacie (powrót)

Na planie, odc. 876

31 października

Dobre rady Johna Wilsona, odc. 2

Wojownik II, odc. 5

The Walking Dead X, odc. 16

Cleo

Patrick

Stalowy gigant