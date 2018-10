Winamp powraca na nasze komputery

Wielu z nas korzystało kiedyś z Winampa i przeżyło szok, kiedy aplikacja nagle przestała być wspierana. Od tego czasu minęło prawie pięć lat, ale już wkrótce będziemy mogli cieszyć się nową wersją programu, tym razem wzbogaconą o obsługę podcastów i radia.

Na początku swojej historii Winamp był prostym, darmowym playerkiem muzyki, który z każdą aktualizacją rozrastał się do większych rozmiarów, aż w pewnym momencie przestał być oficjalnie wspierany. Teraz, pod skrzydłami nowego właściciela – belgijskiej platformy radiowej Radionomy – ma on powrócić w nowej wersji 6.0 i na znów zagościć na naszych komputerach i urządzeniach mobilnych. Zgodnie z zapowiedziami będzie on łączył funkcje odtwarzacza lokalnie zapisanej muzyki z playerem sieciowym obsługującym muzykę z chmury, podcasty i internetowe stacje radiowe. Nie do końca wiadomo, jak twórcy aplikacji planują połączyć Winampa z serwisami streamingowymi typu Spotify czy Apple Music – program ma agregować również strumieniowaną zawartość. Jak zawsze otrzymamy natomiast możliwość tworzenia, importowania i eksportowania własnych playlist.

Plany Radionomy w stosunku do popularnego odtwarzacza są ambitne, a wielu użytkowników może zdecydować się na jego wypróbowanie z sympatii dla poprzednich wersji. Winamp 6.0 będzie dostępny do ściągnięcia w 2019 roku, ale jeszcze w tym tygodniu pojawi się pierwsza od pięciu lat aktualizacja 5.8, która pozbędzie się płatnej wersji Pro i udostępni wszystkie zamknięte w niej dotychczas funkcje darmowym użytkownikom. Miejmy tylko nadzieję, że w odświeżonym i nowym Winampie będziemy mogli wciąż korzystać z kultowych skórek…