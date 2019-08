Toyota wyprodukuje niskoemisyjne pojazdy na Igrzyska Olimpijskie w Tokio

Organizatorzy przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio na każdym kroku pokazują, że zależy im na stworzeniu widowiska przyjaznego dla środowiska naturalnego. Po medalach wykonanych z recyklingowanych materiałów przyszedł czas na niskoemisyjne pojazdy, które będą obsługiwały teren imprezy.

Na okoliczność Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich organizatorzy zamówili 3 700 specjalistycznych pojazdów niskoemisyjnych: elektrycznych, hybrydowych i zasilanych ogniwami wodorowymi. Znajdą się wśród nich autobusy, samochody i mniejsze wózki przeznaczone dla służb porządkowych i medycznych, a nawet zasilane elektrycznie, trójkołowe hulajnogi.

Oprócz komercyjnie dostępnych samochodów, na przykład wodorowej Toyoty Mirai i hybrydowego Priusa Prime, do floty trafią także pojazdy koncepcyjne. Toyota e-Palette to elektryczny autobus przeznaczony do transportu 20 stojących pasażerów lub 4 osób siedzących na wózkach inwalidzkich. Będzie on pomagał atletom w przemieszczaniu się pomiędzy arenami zmagań a wioską olimpijską. Pojazd został zaprojektowany z myślą o jeździe autonomicznej, ale w trakcie Igrzysk Olimpijskich za kierownicą niektórych egzemplarzy zasiądą kierowcy. Concept-i to natomiast samochód osobowy, który pojedzie w sztafecie olimpijskiej. Auto charakteryzuje się futurystycznym designem z drzwiami otwieranymi do góry; na jego pokładzie znajduje się sztuczna inteligencja Yui, która potrafi odczytywać emocje pasażerów.

Flota 3 700 pojazdów na pewno nie wystarczy do zapewnienia płynnej komunikacji podczas Igrzysk, ale to doskonała okazja dla Toyoty do zaprezentowania światu swoich niskoemisyjnych pojazdów. Elektryczne, hybrydowe i wodorowe samochody i autobusy będą stanowiły bardzo dobre uzupełnienie istniejącej sieci komunikacyjnej Tokio, która również będzie dostępna dla kibiców wybierających się na to sportowe wydarzenie.