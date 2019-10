Made by Google 2019 – pozostałe nowości

Gwiazdą konferencji były oczywiście tegoroczne flagowce, ale nie należy zapominać także o innych nowościach. Tym razem poznaliśmy leciutkiego laptopa Pixelbook Go, prawdziwie bezprzewodowe Pixel Buds i kilka urządzeń domowych z serii Nest. Poznaliśmy także datę premiery Google Stadia.

Pixelbook Go to następca poprzedniego Pixelbooka. Jak wszystkie laptopy Google działa on na ChromeOS, ale w przeciwieństwie do starych Chromebooków ma oferować wrażenia z pisania godne MacBooka. Otrzymał on 13,3-calowy ekran (do wyboru FullHD lub 4K), klawiaturę bez panelu numerycznego i charakterystyczne, żebrowane wykończenie dolnej części, które zapobiega ślizganiu się urządzenia. Wewnątrz znajdą się procesory Intel Core od m3 do i7, od 8 do 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności od 64 do 256 GB. Wybór portów jest niewielki i ogranicza się do dwóch USB-C i minijacka. Zgodnie z obietnicami Google urządzenie ma działać do 12 godzin na jednym ładowaniu. Ceny Pixelbooka Go zaczynają się od 650 USD (ok. 2 550 PLN), a za najmocniejszą konfigurację zapłacimy 1 400 USD (ok. 5 460 PLN).

Prawdziwie bezprzewodowe Pixel Buds pojawią się na rynku dopiero wiosną 2020 roku, ale Google postanowiło zaprezentować ich możliwości przed premierą. To kompaktowa konstrukcja, która pozwala na słuchanie muzyki przez około 5 godzin; z etui ładującym ten czas wydłuża się do 24 godzin. Słuchawki są kompatybilne z Asystentem Google i automatycznie dostosowują poziom głośności do hałasu otoczenia. Będą one kosztowały 180 USD (ok. 700 PLN).

Powiększyła się również rodzina produktów smart home Google Nest. Trafił do niej m. in. Nest Mini – następca Google Home Mini. Dzięki wbudowanemu procesorowi ma on szybciej przetwarzać polecenia. Głośniczek otrzymał potężniejsze przetworniki, dodatkowy mikrofon i zintegrowany uchwyt do powieszenia na ścianie. Będzie on kosztował 50 USD (ok. 200 PLN). Nowością są również routery typu MESH Nest Wi-Fi, z których każdy będzie działał jak inteligentny głośnik. Za jedną sztukę zapłacimy 270 USD (ok. 1 050 PLN).

Ostatnie ważne ogłoszenie dotyczyło nadchodzącej usługi Google Stadia – zostanie uruchomiona 19 listopada. Na chwilę obecną nie wiemy jednak, z którymi urządzeniami mobilnymi będzie ona kompatybilna.