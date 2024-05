Emocje sportowe na DUŻYM ekranie

Obecność na stadionie piłkarskim czy lekkoatletycznym i możliwość śledzenia zawodów z trybun to z pewnością ogromna przyjemność dla kibiców. Jednak oglądanie zmagań sportowców z komentarzem, powtórkami kluczowych sytuacji i z dokładnym śledzeniem akcji na bieżni czy korcie, wielu widzów przekonuje do pozostania w domu. Zwłaszcza kiedy ulubione drużyny i sportowców możemy oglądać na pełnym szczegółów i kolorów ekranie z perfekcyjnym dźwiękiem przestrzennym. W kontekście zbliżających się piłkarskich Mistrzostw Europy i letnich Igrzysk Olimpijskich już dziś warto zastanowić się nad wprowadzeniem do naszego salonu telewizora takiego jak Samsung QN900D.

Ten naszpikowany nowymi technologiami ekran w połączeniu ze sztuczną inteligencją zagwarantuje nam doskonały obraz. Na 65-, 75- lub 85-calowym wyświetlaczu zobaczymy każdą akcję z bliska tak, jak byśmy znajdowali się w centrum zawodów. Za wyjątkowy przekaz, dynamiczny obraz, tak ważny w relacji sportowej, odpowiadają najnowsze technologie firmy Samsung. Wśród nich warto choćby wymienić Wzmocnienie Głębi Obrazu Pro, Upłynniacz Ruchu AI Pro czy Technologię Quantum Matrix Pro, a jeśli dodamy do tego Optymalizację AI, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wygodnie rozsiąść się na kanapie i ściskać kciuki za wygraną naszych sportowych idoli.

W przekazie sportowym ważna jest dynamika i szczegółowość, wszak chcemy oglądać, jak futbolówka ląduje w siatce i dostrzec, kiedy piłeczka tenisowa zahacza o linię, czy zostanie wywołany aut. Dzięki nowej funkcji Upłynniacz Ruchu AI Pro, współpracującej z procesorem NQ8 AI Gen3, widz otrzymuje obraz pozbawiony zniekształceń. Głębokie uczenie wykrywa rodzaj sportu i stosuje odpowiedni model pokazywania ruchomych obiektów – zatem nigdy więcej nie przegapimy najdrobniejszych szczegółów sportowej rozgrywki. Wrażenia te podbija technologia Wzmocnienia Głębi Obrazu Pro. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję do precyzyjnego sterowania mini diodami LED. W praktyce wykrywa te części sceny, na których widz w naturalny sposób skupia wzrok i dodaje obrazom realizmu i trójwymiarowości. Firma Samsung w telewizorach Neo QLED stosuje 14-bitowe przetwarzanie obrazu HDR, które pozwala uzyskać maksymalny kontrast. Oznacza to, że ludzkie oko odróżni biały kolor od rażącego światła, a kolor czarny od całkowitej ciemności. W efekcie dostrzegamy nawet najdrobniejsze szczegóły, takie jak pyłek opadający z uderzonej piłki tenisowej, krople potu czy wyrywane źdźbła trawy przy każdym podaniu. Krystalicznie wyraźny i pełen szczegółów obraz nie byłby możliwy do osiągnięcia bez sztucznej inteligencji. Samsung wykorzystuje Tryb Dostosowania AI oraz Automatyczny Tryb AI. Ten pierwszy automatycznie wykrywa rodzaj wyświetlanych treści i elastycznie dostosowuje ustawienia obrazu do preferencji użytkownika. Drugi jest odpowiedzialny za rozpoznanie rodzaju dyscypliny sportowej i indywidualne dopasowanie jakości obrazu i ustawień dźwięku względem wielkości pomieszczenia oraz preferencji widzów.

A jeśli mowa o dźwięku, Samsung nie zapomina i o tym aspekcie. Telewizor QN900D został wyposażony w Dźwięk Adaptacyjny Pro. Technologia ta optymalizuje odgłosy dobiegające z głośnika względem charakterystyki pomieszczenia, jak i rodzaju dźwięku. W przypadku przekazu sportowego na pierwszym miejscu wyraźnie słyszalny jest komentarz, ale dźwięk nie jest pozbawiony odgłosów areny sportowej. Dzięki temu kibic może nie tylko ekscytować się wynikami, ale i przenieść się w centrum widowiska. Udało się to uzyskać dzięki przetwarzaniu neuronowemu, które odpowiada za wyodrębnianie i przetwarzanie dźwięku, co zapewnia lepszą klarowność głosu i zrównoważone, acz żywe wrażenia dźwiękowe, pozostające wierne intencjom nadawcy.

Przed nami sezon pełny wspaniałych wydarzeń sportowych – rozgrywki piłkarskie, turnieje tenisowe czy największe zmagania lekkoatletów. Wyprawa na sportową arenę to wyjątkowe wydarzenie dla fanów poszczególnych dyscyplin, jednak pozostanie w domu i śledzenie meczów czy biegów na dużym i pełnym szczegółów ekranie telewizora, może być równie fascynujące, a z pewnością pozwoli z większą dokładnością i precyzją przyglądać się poczynaniom naszych idoli.