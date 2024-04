Speed hiking – włącz wyższy bieg z Columbia Sportswear

Speed hiking to aktywność szczególnie cenna w dobie nieustannego braku czasu, kiedy to weekendowy wyjazd w góry staje się wyprawą na wagę złota. Pozwoli ci zasmakować wolności w pokonywaniu dużo większych odległości w tym samym czasie, co podczas tradycyjnego, spokojnego wędrowania. Speed Hiking jest też idealnym wyborem na powrót do aktywności po zimowych miesiącach i pozwala na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.

Do uprawiania tego sportu potrzebujemy przede wszystkim lekkości! Idealnym wyborem będą obuwie o doskonałej amortyzacji, plecaki o pojemności nie większej niż 20 litrów, a także lekka i bardzo oddychająca odzież, która pozwoli nie pocić się nadmiernie, gdy jest gorąco i nie przeziębić się, gdy pogoda jest nieco chłodniejsza. Oto propozycja zestawu od Columbia Sportswear, dzięki któremu speed hiking stanie się twoją ulubioną formą aktywności.

Bluza z kapturem Spectre Ridge Full Zip Hooded Tech Fleece będzie doskonałym wyborem na górską wędrówkę. Wykorzystuje technologię Omni-Shield, spowalniającą namakanie oraz zwiększającą odporność na zabrudzenia. Stretchowe panele boczne pozwalają na swobodę ruchów, podczas gdy dwie praktyczne kieszenie boczne umożliwiają bezpieczne przechowywanie drobiazgów. Zintegrowany kaptur i podwyższany kołnierz zapewniają funkcjonalność modelu. Cena: 529,99 PLN.

Męska kurtka Loop Trail II Windbreaker to łatwa do spakowania wiatrówka, która ochroni cię przed lekkim deszczem i wiatrem. Wbudowany filtr przeciwsłoneczny UPF 50 blokuje szkodliwe promienie przez cały dzień. Kieszenie zapinane na zamek zapewniają bezpieczeństwo przedmiotów, a regulowany kaptur z osłoną podbródka chroni przed wiatrem. Kurtka jest propozycją z kolekcji Titanium, oferującej odzież zaprojektowaną z myślą o doświadczonych miłośnikach gór, którzy docenią mocne i oddychające materiały, innowacyjne technologie i świetne dopasowanie. Cena: 449,99 PLN.

Męski t-shirt Cirque River Graphic Short Sleeve Crew to zaawansowana technicznie koszulka męska, która zapewnia maksimum komfortu w czasie wysiłku fizycznego. Materiał, z którego została wykonana to kombinacja dwóch technologii, które chronią przed przegrzaniem oraz doskonale odprowadzają wilgoć. Jak to działa? Dzięki technologii Omni-Wick wilgoć jest szybko odprowadzana ze skóry w głąb tkaniny. Następnie dociera na powierzchnię tkaniny, skąd odparowuje. W tym samym czasie niebieskie pierścienie technologii Omni-Freeze Zero Ice wykorzystują pot aby obniżyć temperaturę materiału, przyspieszają proces pochłaniania wilgoci i zapewniają ciągłość chłodzenia. Im bardziej gorąco, tym mocniej poczujesz miłe orzeźwienie. Koszulka ma także specjalną powłokę, która ogranicza rozwój bakterii i wytwarzanie przykrego zapachu. Cena: 259,99 PLN.

Tandem Trail 16l Backpack to nylonowy, lekki i wytrzymały plecak turystyczny. Komora główna ma pojemność 16l, a taśma Twin Slot z przodu plecaka pozwoli ci zabrać większą ilość bagażu. W dwóch bocznych kieszeniach schowasz butelki z wodą lub drobne przekąski. Plecak ma także dodatkowe troczki do przymocowania kijków. Tylny panel został usztywniony i wyłożony pianką, a pasy naramienne są wyściełane piankową strukturą. Regulowany pas piersiowy pozwoli na idealne ułożenie plecaka i równomierne rozłożenie ciężaru. Cena: 219,99 PLN.

W tegorocznej kolekcji wiosna-lato Columbia przedstawia KONOS – nową serię obuwia do szybkich wędrówek, wyposażoną w technologię OMNI-MAX , łączącą przyczepność, stabilność i amortyzację, zapewniające wysoki komfort i zwrot energii.

Topowym modelem serii jest KONOS TRS OUTDRY, dostępny w wersji damskiej i męskiej. Sportowa, siateczkowa cholewka z bezszwową konstrukcją i nakładkami zapewnia odpowiedni poziom komfortu, trwałości i ochrony stóp. Model ma wodoodporną, oddychającą membranę OUTDRY. NAVIC FIT SYSTEM zapewnia naturalną blokadę śródstopia i zwiększoną stabilność. Inspirowana rozwiązaniami z modeli biegowych, lekka podeszwa środkowa TECHLITE+ gwarantuje doskonałą amortyzację i stabilizuje piętę, zapewniając optymalną równowagę, podczas gdy kopuły kompresyjne pod piętą i przednią częścią stopy zwiększają amortyzację, co pozwala na większy komfort i lepsze odbicie. Głębokie żłobienia w przedniej części podeszwy pomagają w szybkim marszu. Wreszcie, opatentowana gumowa podeszwa zewnętrzna ADAPT TRAX ze specjalnie zaprojektowanymi wzorami bieżnika zapewnia wyjątkową przyczepność w mokrych i suchych warunkach. Cena: 529,99 PLN.

