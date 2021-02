Oppo prezentuje technologię bezkontaktowego ładowania

Czy bezkontaktowe ładowanie stanie się kolejną wielką modą na rynku smartfonów? Patrząc na rosnące zainteresowanie producentów tą technologią, to możliwe. Do Xiaomi i Motoroli dołącza właśnie Oppo, które prezentuje własną wersję ładowania na odległość.

Pierwsza prezentacja technologii Wireless Air Charging nie prezentuje się specjalnie futurystycznie – w ujęciu Oppo maksymalna odległość pomiędzy urządzeniem a ładowarką to 10 cm, znacznie krócej niż w przypadku konkurencyjnych prototypów. Taki typ ładowania może okazać się przydatny, gdy chcemy uzupełnić baterię i jednocześnie korzystać z telefonu na przykład siedząc przy biurku; ładowarka nie wymaga, żeby sprzęt znajdował się w idealnie równoległym położeniu do niej. Maksymalna moc ładowania to 7,5 W.



Równie ciekawy, co sama technologia ładowania, okazał się także smartfon, którego akumulator był uzupełniany. To zwijany Oppo X 2021, po raz pierwszy ogłoszony w listopadzie zeszłego roku. Na zaprezentowanym przez producenta klipie widzimy, jak wygląda rozsuwanie urządzenia – aktor porusza palcem wzdłuż jednej z bocznych krawędzi telefonu, a ekran automatycznie wysuwa się i dostosowuje ułożenie ikonek do nowej rozdzielczości. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość – zarówno smartfon, jak i technologia bezkontaktowego ładowania, nie mają na razie oficjalnej daty premiery.

A closer look at Wireless Air Charging

Working on or off axis with the charger, you can charge up and use the smartphone at the same time without being tethered to a charging stand or cable! 🚫 🔌 #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs

— OPPO (@oppo) February 23, 2021