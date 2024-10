Bloober Team zapowiada nowy survival horror

Zaledwie kilka dni po premierze Silent Hill 2, Bloober Team zaprezentowało swój nowy tytuł – Cronos: The New Dawn. Ten oparty na nowym autorskim IP survival horror w klimatach science fiction zadebiutuje w 2025 roku. Gra będzie dostępna na PC/Steam, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Dziś zaprezentowano również oficjalny zwiastun gry z krótkim fragmentem gameplay’u. Cronos: The New Dawn zabierze graczy w podróż między postapokaliptycznymi pustkowiami przyszłości i początkiem lat 80. XX wieku. W centrum wydarzeń znajdzie się zdolny do skoków w czasie Podróżnik – enigmatyczny agent tajemniczego kolektywu. Jego głównym zadaniem jest odnalezienie i ekstrakcja wybranych osób, które nie przetrwały apokalipsy. Aby zrealizować swoją misję, gracze będą musieli przetrwać w niebezpiecznym świecie, zniszczonym przez katastrofalne wydarzenie znane jako Zmiana i stawić czoła czyhającym na każdym kroku stworzeniom rodem z koszmaru.