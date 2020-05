Okulary AR od Apple mogą ukazać się w przyszłym roku

Od kilku lat Apple mocno inwestuje w rzeczywistość rozszerzoną – wystarczy spojrzeć chociażby na sensor LiDAR w nowym iPadzie Pro, który być może trafi także do iPhone’ów. Jeśli wierzyć najnowszym pogłoskom, już wkrótce poznamy zupełnie nowe oblicze Apple AR.

Zgodnie z opiniami analityków rynkowych, Ming-Chi Kuo i Jona Prossera, Apple pracuje właśnie nad okularami AR. Tajemniczy sprzęt ma nosić nazwę Apple Glasses i charakteryzować się nowoczesnym, atrakcyjnym designem; prawdopodobnie będzie można korzystać z nich także w wersji ze szkłami korekcyjnymi. Więcej technicznych szczegółów projektu poznamy w późniejszym czasie; póki co wiemy jedynie, kiedy możemy spodziewać się premiery nowego gadżetu. Według Prossera mają one zostać oficjalnie ogłoszone w drugim kwartale 2021 roku, ale niewykluczone, że trafią do sprzedaży z pewnym opóźnieniem, jak to większość nowości od Apple (na przykład HomePod czy pierwsza generacja Apple Watcha).

Oprócz Apple Glasses przecieki dotyczą także innych gadżetów producenta. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ming-Chi Kuo, już na przełomie 2020 roku na rynku pojawią się nowe, budżetowe iPady: jeden model o przekątnej ekranu 10,8 cala oraz drugi, w którym wartość ta będzie plasowała się pomiędzy 8,5 a 9 calami. Firma z Cupertino dokonała ponadto zakupu startupu NextVR, co może oznaczać, że oprócz rzeczywistości rozszerzonej planuje w przyszłości inwestować także w tę wirtualną.