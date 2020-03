PlayStation Store, to nie tylko miejsce, w którym wszyscy gracze mogą szybko, łatwo i bezpiecznie kupić subskrypcję PlayStation Plus i swoje ulubione tytuły czy dodatki do nich, ale również ogrom cyklicznie zmieniających się promocji. Dlatego też, Sony Interactive Entertainment Polska przedstawia stałą serię newsletterów prezentujących najlepsze okazje i oferty w PlayStation Store na dany tydzień.

W tym tygodniu wśród wyróżnionych okazji i ofert PlayStation Store znajdują się:

– Control za 99,60 PLN zamiast 249 PLN. MEGA MARZEC – zaoszczędź do 65%, w promocji m.in.: Resident Evil 2, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Zestaw Battlefield V, UFC 3, Bloodborne, Ghost Recon: Breakpoint

zaoszczędź do 65%, w promocji m.in.: Resident Evil 2, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Zestaw Battlefield V, UFC 3, Bloodborne, Ghost Recon: Breakpoint GRY ZA MNIEJ NIŻ 43 PLN – in. Knack 2, Wiedza to Potęga, Podróż, Far Cry 4

in. Knack 2, Wiedza to Potęga, Podróż, Far Cry 4 EVENT W FUT: FUT Birthday, który rozpoczyna się 03.2020 o godz. 19:00

FUT Birthday, który rozpoczyna się 03.2020 o godz. 19:00 CALL OF DUTY: WARZONE – olbrzymia arena walk w Modern Warfare®, dostępna dla wszystkich za darmo.

Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych promocji można znaleźć pod tym linkiem.