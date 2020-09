Oficjalna premiera Sony Xperia 5 II

Dobra passa smartfonów Sony trwa. Tym razem Japończycy zaprezentowali nam topowego flagowca z mocną specyfikacją, potrójnym aparatem i mnóstwem funkcji dla początkujących i zaawansowanych fotografów.

Xperia 5 II otrzymała 6,1-calowy ekran Full HD+ 21:9 z odświeżaniem 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 240 Hz, idealną do gier mobilnych. Wewnątrz znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, którym towarzyszy akumulator 4000 mAh z szybkim ładowaniem 21 W, niestety niekompatybilny ze standardem Qi. Urządzenie jest wodoodporne w klasie IP65 (pod strumieniem wody)/IP68 (do zanurzania), posiada minijacka i podwójne głośniki stereo oraz możliwość pobierania prądu przez USB-C bez ładowania baterii – rozwiązanie to zmniejsza nagrzewanie się podzespołów i zwiększa wydajność podczas gry.



Tylny układ fotograficzny Xperii 5 II składa się z trzech „oczek” 12 Mpix – aparatu głównego, obiektywu szerokokątnego i teleobiektywu z trzykrotnym zoomem optycznym. Znajdziemy tutaj autofokus Eye AF, automatycznie rozpoznający oczy ludzi i zwierząt, oraz tryb seryjnego robienia zdjęć, pozwalający uchwycić nawet 20 klatek na sekundę. To także pierwszy smartfon, który potrafi nagrywać wideo 4K w 120 kl./s. Do dyspozycji otrzymamy oczywiście profesjonalne aplikacje fotograficzne i filmowe, jak również dedykowany przycisk migawki.



Oficjalna cena urządzenia w polskiej dystrybucji to 4 000 PLN. Jego przedsprzedaż ruszy w przyszłym tygodniu, a w sklepach pojawi się ono już jesienią.