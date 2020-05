Oficjalna premiera LG Velvet

LG już od długiego czasu budowało napięcie przed premierą swojego najnowszego smartfona. Teraz nareszcie trafił on na rynek, a my poznaliśmy jego pełną specyfikację.

Velvet zastępuje w ofercie LG modele serii G. Telefon otrzymał 6,8-calowy, zakrzywiony ekran OLED o rozdzielczości 2460×1080px i niewielkim wcięciu na kamerkę do selfie 16 Mpix. Ekran kompatybilny jest z aktywnymi rysikami Wacom, które we wspierających go aplikacjach oferują aż 4096 poziomy nacisku. Urządzenie zostało wyposażone w czytnik kart microSD, minijacka audio, parowanie NFC oraz czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem; jest ono także wodoodporne w klasie IP68.

Smartfon działa na ośmiordzeniowym procesorze Snapdragon 765G z wbudowanym modułem 5G, ma 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 4300 mAh, którą można ładować także bezprzewodowo; system operacyjny to oczywiście Android 10. Do dyspozycji otrzymujemy także potrójny aparat tylny 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix; obiektywy i lampa błyskowa ułożone są w konfiguracji przywodzącej na myśl krople deszczu.

LG Velvet trafił już do sklepów w Korei Południowej – cena telefonu to 899 800 KRW (ok. 3 100 PLN). Urządzenie dostępne jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, białej, zielonej i opalizującej pomarańczowej. Nie wiadomo, kiedy zostanie on wprowadzony na rynek europejski; LG obiecuje, że poda więcej informacji jeszcze w tym miesiącu.