Odzież Columbia na każdą wyprawę

Lato w tym roku nie rozpieszcza nas nadmiarem upalnych dni. Właśnie dlatego warto wyposażyć się w kilka nowości odzieżowych marki Columbia, które świetnie sprawdzą się trochę niższej temperaturze i zapewnią komfort nie tylko na szlakach turystycznych.

Żadna wyprawa nie powinna się odbyć bez dobrej kurtki. Columbia Rain Scape z technologią Omni-Tech, to model, który musi znaleźć się w garderobie każdego aktywnego mężczyzny. Jest oddychająca, wodoodporna i zawiera wiele funkcjonalnych oraz precyzyjnie wykonanych detali. W sprzedaży dostępna w jest czterech wariantach kolorystycznych, a jej cena to 549,99 PLN.

Na chłodniejsze wieczory przyda się z kolei bluza trekkingowa Columbia Maxtrail Long Sleeve Midlayer. Świetnie sprawdzi się podczas górskich wędrówek, jak i rekreacyjnych wypadach za miasto. Bluzę wykonano z materiału o rozciągliwości w czterech kierunkach, dlatego też zapewnia maksymalny komfort podczas aktywności. Zastosowana technologia Omni-Shade chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, a za uczucie suchości odpowiada technologia Omni-Wick, która transportuje wilgoć z okolic skóry do zewnętrznej warstwy materiału. Jej cena to 339,99 PLN.

Oczywiście dobry t-shirt to podstawa. Columbia poleca model Maxtrail SS Logo Tee. To idealna koszulka nie tylko na upały. Została ona wyposażona w technologię Omni-Wick, która odprowadza wilgoć i pot ze skóry na powierzchnię tkaniny i sprawia, że ten szybko odparowuje. Pomaga w ten sposób regulować temperaturę ciała. Można nosić ją pod powyższą bluzą lub kurtką. Do nabycia za 129,99 PLN.