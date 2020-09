Oculus Quest 2 oficjalnie

Lekkie, przenośne headsety VR okazały się hitem – coraz więcej użytkowników przekonuje się do tego sposobu rozrywki. Tym razem Facebook chce podbić rynek za pomocą drugiej generacji Oculus Quest, jednocześnie żegnając się ze swoim najbardziej rozpoznawalnym produktem.

Oculus Quest 2 działa na platformie Qualcomm Snapdragon XR2 z 6 GB RAM-u; do wyboru będzie wersja z 64 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Na każde oko przypada ekran 1920 x 1832 px, o 50% więcej niż w poprzedniej generacji. Częstotliwość odświeżania obrazu to 72 Hz, ale Facebook zapowiada, że możliwe będzie uzyskanie nawet 90 Hz – na starcie otrzymają je jedynie wybrane aplikacje (na przykład przeglądarka internetowa i sklep), lecz z czasem funkcja powinna trafić także do innych programów, w tym gier.



Nowy headset wykorzystuje system śledzenia ruchów Oculus Insight i zupełnie nowe kontrolery zasilane bateriami AA, wzorowane na tych z serii Oculus Rift. Quest 2 jest bezprzewodowy, ale można dokupić do niego opcjonalny kabel, za pomocą którego podłączymy sprzęt do pecetów. Wśród akcesoriów znajdzie się także uchwyt na głowę z dodatkową baterią oraz dedykowane słuchawki Logitech. Ceny headsetu rozpoczynają się od 350 EUR (ok. 1 550 PLN), a sprzęt trafi do sprzedaży w połowie października.



Propozycja miała swoją premierę ledwie wczoraj, ale zdążyła już wywołać kilka dyskusji. Skrytykowane zostało zintegrowanie Quest 2 z Facebookiem – jeśli na starcie nie wprowadzimy danych logowania z serwisu społecznościowego, nie będziemy mogli skorzystać z funkcji online. Wielu użytkowników preferowało poprzedni sposób rejestracji za pomocą oddzielnego konta Oculus. Kontrowersje wzbudził także fakt, że wraz z premierą Oculusa Quest 2 producent na dobre żegna się z lubianą i rozpoznawalną linią Rift; produkcja modelu Rift S zakończy się w najbliższych miesiącach. Facebook planuje zamiast tego skupić się na rozszerzaniu oferty produktów Quest i okularach AR – pierwsze z nich mają pojawić się na rynku już w przyszłym roku jako efekt współpracy z marką Ray-Ban.