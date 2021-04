NVIDIA inwestuje w autonomiczne samochody

Chociaż NVIDIA znana jest przede wszystkim z konstrukcji kart graficznych, firma posiada także rozbudowany dział badań nad transportem autonomicznym. Podczas wczorajszej prezentacji poznaliśmy jej najnowszy projekt, platformę NVIDIA Drive Atlan.

Podzespół Drive Atlan przeznaczony jest dla samochodów o 4 lub 5 poziomie autonomiczności, czyli takich, które przez większość czasu potrafią poruszać się bez udziału kierowcy. NVIDIA chwali się, że to pierwszy w tym segmencie rynku procesor, który ma moc obliczeniową równą 1000 teraflopów, co pozwoli mu wykonywać nawet trylion operacji na sekundę. Dla porównania, obecna generacja układu Drive, Orin, osiąga maksymalnie 254 teraflopów.



Drive Atlan posiada także next-genowy układ graficzny, bezpieczne połączenie sieciowe oraz dedykowany system zabezpieczeń. NVIDIA planuje przesłać pierwszą wersję procesora do producentów samochodów już w 2023 roku, wskazując przy tym, że w modelach komercyjnych pojawi się on najprawdopodobniej trochę później, w 2025 roku.



W międzyczasie na drogach pojawią się pojazdy oparte o obecną generację procesora. W tym celu powstał Hyperion 8, czyli kompletny system rozpoznawania i przetwarzania sygnałów. Jego sercem są dwa układy Drive Orin, którym towarzyszy rozbudowany czujników, kamer i nadajników, skonfigurowany tak, by obejmować swoim zasięgiem całe otoczenie samochodu. Wiadomo także, że podzespoły Orin trafią do następnej generacji aut Volvo, w tym modelu XC90, ale na chwilę obecną trudno powiedzieć, jaki stopień autonomiczności będzie oferowało to rozwiązanie.