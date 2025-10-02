Nuki wprowadza widget CarPlay: kontrola zamka z ekranu auta

Nuki, europejski lider wśród „retrofitowych” rozwiązań dostępu, błyskawicznie odpowiada na iOS 26. Od dziś posiadacze iPhone’ów mogą sprawdzić status swoich urządzeń Nuki i wykonać akcje zamykania/otwierania prosto z wyświetlacza samochodu dzięki nowemu widgetowi CarPlay. Funkcja jest dostępna w aplikacji Nuki.
Co nowego?
- Szybki podgląd i sterowanie z ekranu auta: sprawdzisz, czy drzwi są zamknięte/otwarte, a przy podłączonym czujniku drzwi zobaczysz także ich stan.
- Informacja o baterii i możliwość przypięcia do dwóch akcji (np. „Otwórz” / „Zamknij”) wywoływanych jednym tapnięciem — bez uruchamiania aplikacji.
- Wsparcie nie tylko dla Smart Locka, ale również Nuki Openera (np. furtki czy bramy garażowej sterowanej przez domofon).
Dlaczego to ważne?
Integracja z CarPlay skraca drogę od potrzeby do działania: zamiast szukać telefonu na światłach, wystarczy rzut oka na ekran infotainment. Jak podkreśla współzałożyciel i CIO Jürgen Pansy, rozwiązanie czyni bezkluczowy dostęp szybszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym w użyciu podczas jazdy.
Zgodność i dostępność
- Wymagania: iOS 26, samochód z Apple CarPlay i aplikacja Nuki w wersji 2025.10.1.
- Kompatybilność: ponad 800 modeli samochodów obsługujących CarPlay.
- Dostępność: funkcja dostępna od dziś dla wszystkich użytkowników Nuki Smart Lock i Nuki Opener.