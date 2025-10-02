Nuki wprowadza widget CarPlay: kontrola zamka z ekranu auta

Nuki, europejski lider wśród „retrofitowych” rozwiązań dostępu, błyskawicznie odpowiada na iOS 26. Od dziś posiadacze iPhone’ów mogą sprawdzić status swoich urządzeń Nuki i wykonać akcje zamykania/otwierania prosto z wyświetlacza samochodu dzięki nowemu widgetowi CarPlay. Funkcja jest dostępna w aplikacji Nuki.

Co nowego?

Szybki podgląd i sterowanie z ekranu auta: sprawdzisz, czy drzwi są zamknięte/otwarte, a przy podłączonym czujniku drzwi zobaczysz także ich stan.

z ekranu auta: sprawdzisz, czy drzwi są zamknięte/otwarte, a przy podłączonym czujniku drzwi zobaczysz także ich stan. Informacja o baterii i możliwość przypięcia do dwóch akcji (np. „Otwórz” / „Zamknij”) wywoływanych jednym tapnięciem — bez uruchamiania aplikacji.

i możliwość przypięcia (np. „Otwórz” / „Zamknij”) wywoływanych jednym tapnięciem — bez uruchamiania aplikacji. Wsparcie nie tylko dla Smart Locka, ale również Nuki Openera (np. furtki czy bramy garażowej sterowanej przez domofon).

Dlaczego to ważne?

Integracja z CarPlay skraca drogę od potrzeby do działania: zamiast szukać telefonu na światłach, wystarczy rzut oka na ekran infotainment. Jak podkreśla współzałożyciel i CIO Jürgen Pansy, rozwiązanie czyni bezkluczowy dostęp szybszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym w użyciu podczas jazdy.

Zgodność i dostępność