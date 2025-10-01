Ad image
KAWS zostaje pierwszym Artist in Residence w UNIQLO

Świat sztuki spotyka się z modą LifeWear

Marcin Kubicki
2 minut(y) czytania

UNIQLO ogłosiło, że słynny artysta współczesny KAWS dołącza do marki jako pierwszy w historii Artist in Residence. To kolejny etap długoletniej współpracy, która nie tylko umocni inicjatywę Art For All, ale też otworzy drogę do powstawania nowych, ekscytujących kolekcji LifeWear. Pierwsza z nich zadebiutuje już w sezonie Jesień/Zima 2025.

„Jestem podekscytowany możliwością zrobienia kolejnego kroku w ramach mojej współpracy z UNIQLO. Chcę dotrzeć do społeczności artystycznej i twórców z całego świata, aby wspólnie kreować kolejne pokolenie współpracowników UNIQLO. Z niecierpliwością czekam na tworzenie nowych projektów LifeWear” – podkreślił KAWS.

Nowa rola obejmie organizację wydarzeń artystycznych w sklepach UNIQLO na całym świecie, współpracę z muzeami partnerskimi, a także udział w inicjatywach globalnych, takich jak konkurs UT Grand Prix. KAWS, przekraczający tradycyjne granice sztuki, ma wnieść do LifeWear świeżą perspektywę i pomóc uczynić sztukę jeszcze bardziej dostępną.

„Sztuka jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek jako wyraz naszego człowieczeństwa. KAWS przełamuje granice świata sztuki, tak jak UNIQLO redefiniuje branżę odzieżową poprzez LifeWear” – skomentował John C Jay, Prezes ds. Globalnej Kreacji w Fast Retailing.

Artysta, który zmienił popkulturę

KAWS od lat inspiruje świat mody i kultury wizualnej. Jego charakterystyczny styl, rozpoznawalne motywy i wcześniejsze kolaboracje z UNIQLO – od KAWS × Peanuts po KAWS × Sesame Street czy KAWS + Warhol – zawsze przyciągały ogromne zainteresowanie fanów. Teraz jego twórczość ma na stałe wpisać się w filozofię LifeWear.

Najważniejsze kolekcje UNIQLO × KAWS:

  • 2016 – UT KAWS
  • 2017 – KAWS × Peanuts
  • 2018 – KAWS × Sesame Street
  • 2019 – KAWS: Summer
  • 2021 – KAWS Tokyo First
  • 2023 – UT KAWS (książka artystyczna)
  • 2024 – KAWS + Warhol

Pełne archiwum kolekcji UT z udziałem KAWS można zobaczyć na stronie UNIQLO.

Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
