KAWS zostaje pierwszym Artist in Residence w UNIQLO

UNIQLO ogłosiło, że słynny artysta współczesny KAWS dołącza do marki jako pierwszy w historii Artist in Residence. To kolejny etap długoletniej współpracy, która nie tylko umocni inicjatywę Art For All, ale też otworzy drogę do powstawania nowych, ekscytujących kolekcji LifeWear. Pierwsza z nich zadebiutuje już w sezonie Jesień/Zima 2025.

„Jestem podekscytowany możliwością zrobienia kolejnego kroku w ramach mojej współpracy z UNIQLO. Chcę dotrzeć do społeczności artystycznej i twórców z całego świata, aby wspólnie kreować kolejne pokolenie współpracowników UNIQLO. Z niecierpliwością czekam na tworzenie nowych projektów LifeWear” – podkreślił KAWS.

Nowa rola obejmie organizację wydarzeń artystycznych w sklepach UNIQLO na całym świecie, współpracę z muzeami partnerskimi, a także udział w inicjatywach globalnych, takich jak konkurs UT Grand Prix. KAWS, przekraczający tradycyjne granice sztuki, ma wnieść do LifeWear świeżą perspektywę i pomóc uczynić sztukę jeszcze bardziej dostępną.

„Sztuka jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek jako wyraz naszego człowieczeństwa. KAWS przełamuje granice świata sztuki, tak jak UNIQLO redefiniuje branżę odzieżową poprzez LifeWear” – skomentował John C Jay, Prezes ds. Globalnej Kreacji w Fast Retailing.

Artysta, który zmienił popkulturę

KAWS od lat inspiruje świat mody i kultury wizualnej. Jego charakterystyczny styl, rozpoznawalne motywy i wcześniejsze kolaboracje z UNIQLO – od KAWS × Peanuts po KAWS × Sesame Street czy KAWS + Warhol – zawsze przyciągały ogromne zainteresowanie fanów. Teraz jego twórczość ma na stałe wpisać się w filozofię LifeWear.

Najważniejsze kolekcje UNIQLO × KAWS:

2016 – UT KAWS

2017 – KAWS × Peanuts

2018 – KAWS × Sesame Street

2019 – KAWS: Summer

2021 – KAWS Tokyo First

2023 – UT KAWS (książka artystyczna)

2024 – KAWS + Warhol

Pełne archiwum kolekcji UT z udziałem KAWS można zobaczyć na stronie UNIQLO.