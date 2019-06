Nowy Kindle Oasis ze zmienną temperaturą ekranu

Popularny czytnik ebooków od Amazonu doczekał się kolejnej wersji. Tym razem producent postanowił dodać do niego funkcję zmiany temperatury ekranu, przydatną dla osób, które lubią czytać w najróżniejszych miejscach. Czytelnicy będą mogli ustawić również automatyczne zmiany jasności wyświetlacza.

Kindle Oasis w wersji 2019 otrzymał 7-calowy ekran E-Ink o zagęszczeniu pikseli 300 ppi. Charakteryzuje się on lepszą szybkością odświeżania niż poprzedni model, a na dodatek otrzymał funkcję zmiany temperatury podświetlenia. Czytelnik będzie mógł zatem ustawić cieplejszą barwę, gdy czyta w ciemnym pomieszczeniu przed snem, i zmienić ją na chłodną biel podczas korzystania z czytnika w ostrym słońcu. Oczywiście towarzyszy jej możliwość zmiany jasności ekranu. Czytnik może zostać także skonfigurowany do automatycznego przywracania ustawień o wschodzie i zachodzie słońca – wystarczy zapisać w nim odpowiednią godzinę.

Design Oasis 2019 przypomina poprzednie modele, chociaż na szerszym boku znalazły się nieobecne do tej pory fizyczne przyciski; strony można także zmieniać za pomocą ekranu dotykowego. Urządzenie jest wodoodporne w klasie IPX8, posiada moduł Bluetooth do podłączenia słuchawek i wsparcie dla audiobooków z serwisu Audible. Czytnik można już dostać w przedsprzedaży – za wersję 8 GB zapłacimy 250 USD (ok. 950 PLN), a 32 GB – 280 USD (ok. 1 070 USD).