Kolejne informacje potwierdzające prace nad Nintendo Switch Mini

Następcy i nowe wersje Nintendo Switcha to przedmiot wielu plotek. Sam producent nie wypowiada się oficjalnie w tej sprawie, ale od czasu do czasu w internecie pojawiają się informacje mogące wskazywać na to, że nowa konsola wcale nie jest tylko wymysłem fanów. Jedna z nich opublikowana została całkiem niedawno.

Na stronie internetowej chińskiego producenta akcesoriów dla graczy Honson pojawiła się kategoria „Nintendo Switch Mini”, w której znalazły się etui i torby podróżne pasujące do nieistniejącej i niepotwierdzonej jeszcze konsolki Nintendo. Produkty są oznaczone jako niedostępne, ale towarzyszą im rendery, które mogą zdradzać, jak wyglądałby Switch Mini. Na grafikach widzimy sprzęt o podobnym designie do większej konsoli, ale pozbawiony charakterystycznej funkcji odłączania Joy-Conów od ekranu. Pod tym względem Switch Mini przypominałby trochę Nintendo 2DS, konsolę kompatybilną z grami na 3DS, ale bez możliwości gry w trójwymiarze. Na renderach widnieje także klasyczny d-pad, a nie cztery przyciski znane ze Switcha.

Trudno traktować przedstawione na stronie Honson grafiki jako oficjalne potwierdzenie Switcha Mini. Zaprezentowane na nich mockupy konsoli różnią się między sobą – na jednym z nich widnieją przyciski, których nie ma na innych zdjęciach – a wiele z nich nosi wyraźne ślady ingerencji w programie graficznym. Z drugiej strony mogą one pełnić jedynie funkcję wypełniacza do czasu, kiedy Nintendo udostępni oficjalne rendery nowej konsoli. Producenci akcesoriów często posiadają informacje na temat nadchodzącego sprzętu ze sporym wyprzedzeniem, ponieważ aby etui i osłonki na ekran ukazały się na rynku wraz z konsolą, konieczne jest ich uprzednie zaprojektowanie i wyprodukowanie, co często zajmuje miesiące. Ciekawe, czy i w tym przypadku okażą się oni mieć rację.